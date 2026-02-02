Kedélyesen beinvitálta a rendőröket, majd fegyvert rántott a hitelkártyacsaló

Egy georgiai férfi rálőtt két rendőrre a hotelszobájában vasárnap reggel. A lövöldözésben az egyik rendőr életét vesztette, a másikat súlyos sérülésekkel szállították kórházba – írja a Fox News.

Lövöldözésben vesztette életét egy rendőr az Egyesült Államokban. Társát súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A támadásban az elkövető is megsebesült

Fotó: Unsplash

A rendőrség közlése szerint bejelentés érkezett egy dél-karolinai személytől, mely szerint valaki jogtalanul használta a hitelkártyáját a Holiday Inn Express hotelben Stone Mountain közelében.

A helyszínre érkező rendőrök felmentek az érintett hotelszobába, ahol a 35 éves Kevin Andrews nyitott ajtót, ám miután beinvitálta őket, fegyvert rántott és tüzet nyitott.

A lövöldözésben egy 25 éves rendőr olyan súlyosan megsérült, hogy már nem tudták megmenteni az életét, társát súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Az incidens során Andrews is megsebesült.

Andrewst gyilkossággal és hivatalos személy elleni súlyos testi sértéssel vádolják.

Lövöldözés a Mardi Gras-on: többször is lábon találtak egy 6 éves gyereket

Súlyos incidens rázta meg a louisianai Mardi Gras felvonulást. Lövöldözés tört ki, amely során hat ember megsérült, köztük egy hatéves gyerek, akinek az állapota kritikus. A rendőrség négy gyanúsítottat őrizetbe vett.

Brutális lövöldözés volt Kanadában, több ember meghalt

Több halálos áldozatot követelt egy lövöldözés a kanadai Quebec tartomány északi részén fekvő Mistissini krí őslakos közösségben január végén. A lövöldözésben többen életüket vesztették, sokan megsérültek. A rendőrség nyomoz az ügy kapcsán, további részleteket nem hoztak nyilvánosságra.