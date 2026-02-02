Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij pofátlanul provokálja Putyint, de pofára fog esni

Sport!

Vége a liverpooli karrierjének? Szoboszlai Dominik szavai felrobbantották a netet

lövöldözés

Kedélyesen beinvitálta a rendőröket, majd fegyvert rántott a hitelkártyacsaló

23 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gyilkossággal és súlyos testi sértéssel vádolnak egy amerikai férfit, aki tüzet nyitott két intézkedő rendőrre. A lövöldözésben az egyik rendőr életét vesztette, társa és a támadó is súlyosan megsérültek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lövöldözésrendőrsúlyos sérülés

Egy georgiai férfi rálőtt két rendőrre a hotelszobájában vasárnap reggel. A lövöldözésben az egyik rendőr életét vesztette, a másikat súlyos sérülésekkel szállították kórházba – írja a Fox News

Lövöldözésben vesztette életét egy rendőr az Egyesült Államokban. Társát súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A támadásban az elkövető is megsebesült.
Lövöldözésben vesztette életét egy rendőr az Egyesült Államokban. Társát súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A támadásban az elkövető is megsebesült
Fotó: Unsplash

A rendőrség közlése szerint bejelentés érkezett egy dél-karolinai személytől, mely szerint valaki jogtalanul használta a hitelkártyáját a Holiday Inn Express hotelben Stone Mountain közelében. 

A helyszínre érkező rendőrök felmentek az érintett hotelszobába, ahol a 35 éves Kevin Andrews nyitott ajtót, ám miután beinvitálta őket, fegyvert rántott és tüzet nyitott. 

A lövöldözésben egy 25 éves rendőr olyan súlyosan megsérült, hogy már nem tudták megmenteni az életét, társát súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Az incidens során Andrews is megsebesült. 

Andrewst gyilkossággal és hivatalos személy elleni súlyos testi sértéssel vádolják. 

Lövöldözés a Mardi Gras-on: többször is lábon találtak egy 6 éves gyereket

Súlyos incidens rázta meg a louisianai Mardi Gras felvonulást. Lövöldözés tört ki, amely során hat ember megsérült, köztük egy hatéves gyerek, akinek az állapota kritikus. A rendőrség négy gyanúsítottat őrizetbe vett.

Brutális lövöldözés volt Kanadában, több ember meghalt

Több halálos áldozatot követelt egy lövöldözés a kanadai Quebec tartomány északi részén fekvő Mistissini krí őslakos közösségben január végén. A lövöldözésben többen életüket vesztették, sokan megsérültek. A rendőrség nyomoz az ügy kapcsán, további részleteket nem hoztak nyilvánosságra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!