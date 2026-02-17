Halálos lövöldözés volt egy jégkorong-mérkőzésen – sokkoló videó

A lövöldözés hétfő délután tört ki egy zsúfolt Rhode Island-i jégcsarnokban, amikor a nézőtéren hirtelen fegyverropogás hallatszott. A közvetítés felvételein legalább egy tucat lövés hallható, miközben a játékosok és edzők fedezékbe próbálnak húzódni – írja a CNN.

A lövöldözés után lezárták a Rhode Island-i jégcsarnokot, ahol két ember meghalt és három súlyosan megsérült Fotó: JOSEPH PREZIOSO / AFP

Lövöldözés egy családi sporteseményen – új részletek derültek ki

Több középiskolás korú sportoló a jégre ugrott, és a túloldali kijárat felé rohant, amely az öltözőkhöz vezetett. A lelátón egy bátor néző megpróbálta lefegyverezni a támadót — a rendőrség szerint ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a tragédia gyorsabban véget ért.

A hatóságok azonosították a feltételezett elkövetőt: Robert K. Dorgan, aki a Roberta Esposito nevet használta. A Daily Mail azt írja, hogy a tettes egy nárcisztikus transz apuka volt.

A nyomozás jelenleg is tart, de a rendőrség szerint a támadó vélhetően családtagokat vett célba.

Három kritikus sérült — kórházban küzdenek az életükért

A három meglőtt sérültet kórházba szállították, állapotuk kritikus. Ugyanebben az intézményben ápolták a decemberi egyetemi lövöldözés áldozatait is.

Az eset a 41. tömeges lövöldözés az Egyesült Államokban az év első 47 napjában — derül ki a fegyveres erőszakot követő statisztikákból.

Helyi politikusok hangsúlyozták: egy ifjúsági sporteseménynek biztonságos térnek kellene lennie, nem pedig egy újabb tragédia helyszínének.

A diákok biztonságban vannak

Az érintett iskolák közlése szerint a mérkőzésen játszó diákok nem sérültek meg, minden tanulót elszámoltak. A hatóságok állami és szövetségi szervekkel együttműködve vizsgálják az események pontos időrendjét.

