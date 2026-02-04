Pisztollyal lőtt két diáktársára egy hatodikos fiú Vágújhelyen

Hírlevél
Airsoft fegyverrel lövöldözött egy tanuló egy vágújhelyi (Nové Mesto nad Váhom) iskolában szerdán. A lövöldözésben két másik iskolás könnyebb - helyszíni ellátást igénylő - sérülést szenvedett - jelentette hatósági közlésekre hivatkozva a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.
Szlovákiaairsoftiskolai lövöldözés

A lövöldözésre a vágújhelyi Szent József Egyesített Iskolában került sor, ahol médiajelentések szerint egy hatodikos általános iskolás tanuló egy műanyag lövedékeket kilövő airsoft pisztollyal lőtt rá osztálytársaira, akik közül ketten sérültek meg.

lövöldözés
Lövöldözés volt az iskolában - Illusztráció - Fotó: Shutterstock

Mindkettőjük sérüléseit a helyszínen ellátták, további ellátást egyikük sem igényel - közölték a hatóságok.

A Paraméter azt írja, hogy sérüleseik nem életveszélyesek.

A helyszínre kivonult a rendőrség, amelynek közlése szerint egyelőre vizsgálják az eset pontos körülményeit, valamint azt, hogy a történtek hátterében állt-e szándékosság.

A történteket veszélyes felelőtlenségnek minősítette Tomás Drucker szlovák oktatásügyi miniszter, aki kijelentette: elfogadhatatlan, hogy a gyerekek bármiféle fegyvert vigyenek az iskolába.

Lövöldözés a társasház ablakából

Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, gyerekekre lövöldöztek egy panelház ablakából a közép-szlovákiai Zólyomban. Egy légpuskát a rendőrök lefoglaltak.

