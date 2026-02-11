Brutális lövöldözés volt Floridában, többen meghaltak

A hatóságok tájékoztatása szerint a lövöldözés a Fallcrest Circle 4820-as háztömbjében történt, az Amberlea nevű lakópark területén. Az esethez nagy erőkkel vonultak ki a rendvédelmi szervek, a helyszínt hosszabb időre lezárták. A seriffhivatal megerősítette, hogy több halálos áldozat van, azonban az elhunytak személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A jelentés szerint túlélőket nem találtak a helyszínen - írja a Fox.

A rendőrség még keresi a lövöldözés elkövetőit. A kép illusztráció .

Fotó: Policing Lab

Lövöldözés Sarasotában

A hatóságok hangsúlyozták, hogy az eset elszigeteltnek tűnik, és a lakosságra jelenleg nem jelent veszélyt. Letartóztatásról eddig nem érkezett jelentés, és a nyomozók egyelőre nem adtak ki információt esetleges gyanúsítottakról vagy az indítékról.

A lövöldözés körülményeit a rendőrség továbbra is vizsgálja.

"NO SURVIVORS": Multiple people were killed in a shooting at a Sarasota gated community Tuesday, authorities said. https://t.co/t0F9DusaDL pic.twitter.com/SBUHygWZBO — WFLA NEWS (@WFLA) February 10, 2026

Sarasota Délnyugat-Floridában, a Mexikói-öböl partvidékén fekszik, Tampa városától mintegy másfél órányira, Orlandótól pedig körülbelül két és fél órányi autóútra.