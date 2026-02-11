Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyinhoz titokzatos repülőgép indulhat - kiderült, kik ülhetnek rajta

florida

Brutális lövöldözés volt Floridában, többen meghaltak

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több ember életét vesztette egy lövöldözés következtében kedden a floridai Sarasotában, egy zárt lakóparkban található családi házban – közölte a Sarasota megyei seriffhivatal. A lövöldözés elkövetőit még keresik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
floridahalálesetmexikói - öböllövöldözésseriffhivatal

A hatóságok tájékoztatása szerint a lövöldözés a Fallcrest Circle 4820-as háztömbjében történt, az Amberlea nevű lakópark területén. Az esethez nagy erőkkel vonultak ki a rendvédelmi szervek, a helyszínt hosszabb időre lezárták. A seriffhivatal megerősítette, hogy több halálos áldozat van, azonban az elhunytak személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A jelentés szerint túlélőket nem találtak a helyszínen - írja a Fox.

lövöldözés
A rendőrség még keresi a lövöldözés elkövetőit. A kép illusztráció.
Fotó: Policing Lab

 

Lövöldözés Sarasotában

A hatóságok hangsúlyozták, hogy az eset elszigeteltnek tűnik, és a lakosságra jelenleg nem jelent veszélyt. Letartóztatásról eddig nem érkezett jelentés, és a nyomozók egyelőre nem adtak ki információt esetleges gyanúsítottakról vagy az indítékról. 

A lövöldözés körülményeit a rendőrség továbbra is vizsgálja.

Sarasota Délnyugat-Floridában, a Mexikói-öböl partvidékén fekszik, Tampa városától mintegy másfél órányira, Orlandótól pedig körülbelül két és fél órányi autóútra. Az Origo korábban arról írt, hogy kegyetlen tömeges mészárlás volt az éjjel egy kanadai középiskolában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!