Nem zárult le a Lucy Letby ügye: a gyilkos nővér miatt új vizsgálatok indulnak

Lucy Letby a brit igazságszolgáltatás történetének egyik legsúlyosabb bűnügyének elítéltje: a sorozatgyilkos ápolónőt hét csecsemő meggyilkolásáért és további hét gyermek megölésének kísérletéért ítélték el. Az esetek a chesteri Countess of Chester kórházban történtek, és az ügy máig komoly társadalmi és egészségügyi kérdéseket vet fel - tájékoztat a BBC.

Lucy Letby életfogytiglani börtönbüntetése után is zajlanak az eljárások

Fotó: Twitter

Ki volt Lucy Letby, és miért ítélték el?

Lucy Letby korábban újszülöttosztályon dolgozott ápolónőként. A bíróság szerint tudatosan és szándékosan okozta több csecsemő halálát, illetve életveszélyes állapotát. Az ítélet alapján tettei nem gondatlanságból, hanem előre megfontolt szándékkal történtek, ezért kapott életfogytiglani börtönbüntetést.

Hány csecsemőt gyilkolt meg Lucy Letby?

A jogerős ítélet szerint Lucy Letby hét csecsemőt gyilkolt meg, és hét másik gyermek életét próbálta kioltani. Az egyik kisbabát két alkalommal is megkísérelte megölni. Az áldozatok neve jogi okokból nem hozható nyilvánosságra.

Mikor folytatódnak a Lucy Letby-ügy haláleseti vizsgálatai?

A most megnyitott, majd felfüggesztett haláleseti vizsgálatok szeptember 14. és 25. között folytatódnak. Az eljárás célja annak feltárása, hogy a csecsemők halála milyen körülmények között történt, és milyen intézményi felelősség merülhet fel az ügyben.

A brit ügyészség nem emel további vádat az ápolónő ellen, mivel újabb ügyekben nem látta bizonyítottnak a bűncselekmények elkövetését. Eközben egy átfogó vizsgálat is zajlik, amely azt elemzi, hogyan történhettek meg a tragédiák egy kórházi osztályon anélkül, hogy időben közbeavatkoztak volna.

