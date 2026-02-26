Lángoló halálcsapda 300 méter magasan: egy magyar is meghalt a hőlégballon-balesetben

A luxori hőlégballon-baleset 2013. február 26-án, helyi idő szerint reggel 7 órakor történt Luxor nyugati partján. A Sky Cruise által üzemeltetett Ultramagic N–425-ös hőlégballon (SU-283 lajstromjel) városnéző útra indult 20 utassal és a pilótával a fedélzetén. A turisták a Nílus menti napfelkeltét csodálták volna meg – ehelyett az egyik legsúlyosabb légi katasztrófa részeseivé váltak.

A luxori hőlégballon-baleset során a 300 méteren felrobbanó ballon 19 ember életét követelte Fotó: KHALED DESOUKI / AFP

Luxori hőlégballon-baleset – mi történt a levegőben?

A szemtanúk és a szomszédos ballon pilótája, Mohamed Youssef beszámolója szerint a tragédia közvetlenül a földet érés előtt kezdődött. Egyes források szerint egy rögzítőkábel rátekeredett a gázhengerre, majd gáztartály-szivárgás alakult ki, amely pillanatok alatt lángra kapott.

Az általános felvételen az a hőlégballon (balra) látható, amely a luxori hőlégballon-baleset során felrobbant és a földre zuhant, miközben a közelben más ballonok emelkednek a felszállóhelyről az egyiptomi Luxor ősi templomvárosa mellett, közvetlenül a 2013. február 26-i tragédia előtt lángra kapott.Fotó: CHRISTOPHER MICHEL / Christophermichel.com

A pilóta és egy brit utas kiugrott, és túlélték az esést – ám ezzel destabilizálták a kosarat. Egy hirtelen széllökés ismét a magasba emelte a már égő ballont. A pánikba esett turisták közül többen – a beszámolók szerint heten – 300 méteres magasságból vetették ki magukat, hogy elkerüljék az élve égést.

Nem sokkal később hatalmas robbanás rázta meg a környéket, amelyet kilométerekről is hallani lehetett. A luxori ballonrobbanás okai között a hatóságok a szivárgó gáztartályt tartották a legvalószínűbb forgatókönyvnek. A ballon maradványai két perccel később egy cukornádültetvényre zuhantak Al Dhabaa falu közelében, Luxortól nyugatra.

Egy második robbanásról is érkeztek jelentések, amely 15 perccel később történt. A mentők mintegy negyedórával a tragédia után érkeztek a helyszínre. A hőlégballon utolsó perceit amatőr videó is rögzítette.

Áldozatok – több ország gyászolt

A fedélzeten 20 utas és a pilóta tartózkodott. A 19 halálos áldozat közül:

9 hongkongi

4 japán

2 brit

2 francia

1 egyiptomi

1 magyar állampolgár

A két túlélő közül az egyik brit állampolgár volt, míg a pilóta testfelületének 70%-a megégett.

A magyar áldozat a 34 éves, monostorapáti illetőségű Gyetvai Zsuzsanna volt, aki Londonban élt képzőművészként. Párja, a 40 éves liverpooli Joe Bampton szintén életét vesztette.