Lángoló halálcsapda 300 méter magasan: egy magyar is meghalt a hőlégballon-balesetben

A luxori hőlégballon-baleset 2013. február 26-án, helyi idő szerint reggel 7 órakor történt Luxor nyugati partján. A Sky Cruise által üzemeltetett Ultramagic N–425-ös hőlégballon (SU-283 lajstromjel) városnéző útra indult 20 utassal és a pilótával a fedélzetén. A turisták a Nílus menti napfelkeltét csodálták volna meg – ehelyett az egyik legsúlyosabb légi katasztrófa részeseivé váltak.
Luxori hőlégballon-baleset – mi történt a levegőben?
A szemtanúk és a szomszédos ballon pilótája, Mohamed Youssef beszámolója szerint a tragédia közvetlenül a földet érés előtt kezdődött. Egyes források szerint egy rögzítőkábel rátekeredett a gázhengerre, majd gáztartály-szivárgás alakult ki, amely pillanatok alatt lángra kapott.
A pilóta és egy brit utas kiugrott, és túlélték az esést – ám ezzel destabilizálták a kosarat. Egy hirtelen széllökés ismét a magasba emelte a már égő ballont. A pánikba esett turisták közül többen – a beszámolók szerint heten – 300 méteres magasságból vetették ki magukat, hogy elkerüljék az élve égést.
Nem sokkal később hatalmas robbanás rázta meg a környéket, amelyet kilométerekről is hallani lehetett. A luxori ballonrobbanás okai között a hatóságok a szivárgó gáztartályt tartották a legvalószínűbb forgatókönyvnek. A ballon maradványai két perccel később egy cukornádültetvényre zuhantak Al Dhabaa falu közelében, Luxortól nyugatra.
Egy második robbanásról is érkeztek jelentések, amely 15 perccel később történt. A mentők mintegy negyedórával a tragédia után érkeztek a helyszínre. A hőlégballon utolsó perceit amatőr videó is rögzítette.
Áldozatok – több ország gyászolt
A fedélzeten 20 utas és a pilóta tartózkodott. A 19 halálos áldozat közül:
- 9 hongkongi
- 4 japán
- 2 brit
- 2 francia
- 1 egyiptomi
- 1 magyar állampolgár
A két túlélő közül az egyik brit állampolgár volt, míg a pilóta testfelületének 70%-a megégett.
A magyar áldozat a 34 éves, monostorapáti illetőségű Gyetvai Zsuzsanna volt, aki Londonban élt képzőművészként. Párja, a 40 éves liverpooli Joe Bampton szintén életét vesztette.
Luxori hőlégballon-baleset utóhatása – országos tiltás és vizsgálat
A tragédia után Luxor tartomány kormányzója megtiltotta a hőlégballonos utazásokat a vizsgálatok lezárultáig. Az egyiptomi polgári repülésügyi miniszter az egész országra kiterjedően felfüggesztette a hőlégballonos túrákat.
Az akkori egyiptomi államfő, Mohamed Morsi mély együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. A baleset kivizsgálására külön bizottságot hoztak létre, hogy feltárják a luxori hőlégballon-baleset pontos okait és megelőzzék a hasonló tragédiákat.
Magyar áldozata is van a luxori hőlégballon-balesetnek
