Fillérekért bérelt luxuslakosztályokat, lebukott a madridi szállodacsaló

Letartóztatott a spanyol rendőrség egy 20 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy manipulálta egy szállodafoglalási weboldal fizetési rendszerét. Így éjszakánként akár 1000 euróba (378 ezer forintba) kerülő luxusszobákat foglalt le mindössze egy eurócentért.
A hatóságok a férfit egy madridi luxusszállodában vették őrizetbe. A gyanú szerint több tartózkodás során összesen több mint 20 ezer eurónyi (7,5 millió forint) kárt okozott. A rendőrségi közlés szerint az eset különlegessége, hogy a csalás a fizetés-érvényesítési rendszer módosításával történt, és ilyen jellegű visszaélést eddig nem észleltek - írja a BBC.

Luxusszobákat bérelt egy centért a spanyol csaló. A kép illusztráció. Fotó: 123RF

Luxus egy centért

A nyomozás azt követően indult, hogy egy utazásfoglalási oldal gyanús tranzakciókat jelzett. A vizsgálat gyorsan, mindössze négy nap alatt eredményre vezetett. A gyanúsított saját, valós adatait használta a foglalások során, ami jelentősen megkönnyítette az azonosítását. 

A rendőrség feltételezése szerint a férfi kibertámadással avatkozott be a fizetési rendszer működésébe, és úgy alakította át azt, hogy a rendszer már egy cent megadása után is jóváhagyja a tranzakciót.

A foglalások első pillantásra szabályosnak tűntek, a rendellenesség csak akkor derült ki, amikor a fizetési platform a ténylegesen levont összeget – 0,01 eurót – utalta át a szállodaláncnak. A letartóztatáskor a férfi éppen egy madridi luxusszállodában tartózkodott, ahol legutóbb négy éjszakát töltött – ez normál esetben mintegy 4000 euróba (1,5 millió forint) került volna. A hatóságok szerint a szobafoglalások mellett minibárfogyasztást és egyéb szolgáltatásokat is igénybe vett, amelyeket nem fizetett ki.

A rendőrségi közlemény arra utal, hogy a gyanúsított más szállodákban is hasonló módon foglalhatott, de ezekről egyelőre nem közöltek részleteket. A férfit korábban a Kanári-szigeteken is őrizetbe vették, ahol szintén egy luxushotelben szállt meg. Az ügy rávilágít arra, milyen komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek a digitális fizetési rendszerek sebezhetőségei, és várhatóan szigorúbb ellenőrzéseket eredményezhet az online foglalási platformokon. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy veszélyes, új csalás terjed hazánkban.
 

 

