Fillérekért bérelt luxuslakosztályokat, lebukott a madridi szállodacsaló

A hatóságok a férfit egy madridi luxusszállodában vették őrizetbe. A gyanú szerint több tartózkodás során összesen több mint 20 ezer eurónyi (7,5 millió forint) kárt okozott. A rendőrségi közlés szerint az eset különlegessége, hogy a csalás a fizetés-érvényesítési rendszer módosításával történt, és ilyen jellegű visszaélést eddig nem észleltek - írja a BBC.

Luxusszobákat bérelt egy centért a spanyol csaló. A kép illusztráció. Fotó: 123RF

Luxus egy centért

A nyomozás azt követően indult, hogy egy utazásfoglalási oldal gyanús tranzakciókat jelzett. A vizsgálat gyorsan, mindössze négy nap alatt eredményre vezetett. A gyanúsított saját, valós adatait használta a foglalások során, ami jelentősen megkönnyítette az azonosítását.

A rendőrség feltételezése szerint a férfi kibertámadással avatkozott be a fizetési rendszer működésébe, és úgy alakította át azt, hogy a rendszer már egy cent megadása után is jóváhagyja a tranzakciót.

A foglalások első pillantásra szabályosnak tűntek, a rendellenesség csak akkor derült ki, amikor a fizetési platform a ténylegesen levont összeget – 0,01 eurót – utalta át a szállodaláncnak. A letartóztatáskor a férfi éppen egy madridi luxusszállodában tartózkodott, ahol legutóbb négy éjszakát töltött – ez normál esetben mintegy 4000 euróba (1,5 millió forint) került volna. A hatóságok szerint a szobafoglalások mellett minibárfogyasztást és egyéb szolgáltatásokat is igénybe vett, amelyeket nem fizetett ki.

🇪🇸 Spanish police say they have arrested a 20-year-old man who allegedly hacked a hotel booking website to reserve luxury rooms for as little as one cent, in the first known cybercrime of its kind.

➡️ https://t.co/LGOXi1hBxy pic.twitter.com/kqJ2e1zIW3 — AFP News Agency (@AFP) February 18, 2026

A rendőrségi közlemény arra utal, hogy a gyanúsított más szállodákban is hasonló módon foglalhatott, de ezekről egyelőre nem közöltek részleteket. A férfit korábban a Kanári-szigeteken is őrizetbe vették, ahol szintén egy luxushotelben szállt meg. Az ügy rávilágít arra, milyen komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek a digitális fizetési rendszerek sebezhetőségei, és várhatóan szigorúbb ellenőrzéseket eredményezhet az online foglalási platformokon. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy veszélyes, új csalás terjed hazánkban.

