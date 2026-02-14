Lyukak a kertben: patkány, egér vagy róka? A válasz nem mindig egyértelmű

Hírlevél
Egy ápolt gyepet pillanatok alatt tönkretehetnek a hívatlan vendégek. A lyukak a kertben sokszor állatok jelenlétére utalnak, és a méret, az alak, valamint a környezet árulkodó jeleket adhat.
apró lyukakpatkányegérkert

A lyukak a kertben kétféleképpen keletkezhetnek: az állat alagutakat ás a talajban, vagy táplálék után kutatva túrja fel a gyepet. Az első lépés annak megfigyelése, hogy a lyukak fokozatosan jelentek meg, vagy egyik napról a másikra. A hirtelen kialakuló, friss földkupacokkal kísért nyílások általában föld alatt élő vagy ott táplálkozó állatokra utalnak – írj a Focus.

Lyukak a kertben – a lyuk mérete és a körülötte lévő föld segíthet azonosítani, melyik állat járt a gyepen.
Fotó:Illusztráció/Unplash

Lyukak a kertben – mire figyelj a pontos azonosításhoz?

Figyeld meg:

  • a lyuk átmérőjét
  • a mélységét
  • van-e körülötte földhalom vagy ürülék
  • mennyi és milyen gyakran jelennek meg

Az ilyen részletek segítenek az állat okozta lyukak felismerése során.

Patkány vagy egér? Így néz ki a patkánylyuk és az egérjárat

A patkánylyuk kerek nyílású, átmérője általában 8–20 centiméter. Gyakran komposzt közelében, térkövek alatt vagy farönkök mellett található. A járat többnyire függőlegesen vezet a talajba. Árulkodó jel a fényes, orsó alakú ürülék.

Ha patkánylyuk a kertben jelenik meg, érdemes értesíteni az illetékes hatóságot. Átmeneti megoldás lehet a bors, chili vagy használt macskaalom alkalmazása.

Egérjárat a gyepben

Az egérjárat kisebb, 2–5 centiméter átmérőjű. A pockok és mezei egerek apró, lapos földkupacokat hagyhatnak maguk után. Ürülékük hasonlít a patkányéhoz, de jóval kisebb. Az egérjárat a gyepben gyakran a növények gyökereinek megrágásával jár.

Fontos: egyes fajok védettek, ezért az egérlyuk felismerése után körültekintően kell eljárni.

Más állatok is okozhatnak lyukakat a kertben

Sün okozta lyuk

A sün apró, tölcsér alakú, körülbelül 2 centiméteres mélyedéseket készít táplálékkeresés közben. Általában nem marad sokáig egy helyen.

Földi darázsfészek

A földi darazsak körülbelül 1 centiméter átmérőjű lyukat ásnak. Ha földi darázsfészek a kertben látható, szakember segítsége ajánlott.

Róka vagy vadnyúl?

A rókalyuk nagyobb és mélyebb, gyakran zsákmány elrejtésére szolgál. A vadnyúl által ásott üreg szintén nagyobb, és rendszerint félreesőbb helyen található.

Apró lyukak a gyepben – rovar is lehet az ok

Ha nagyon kicsi, szabályos, kör alakú nyílásokat látsz, lehet, hogy lótücsök vagy hangyaleső lárva áll a háttérben. A kis kerek lyukak a gyepben gyakran gyökérkárosodással járnak, de nem mindig indokolt az azonnali beavatkozás.

Mit tehetsz, ha eltűntek az állatok?

Ha a hívatlan vendégek már nem aktívak, a lyukakat gyepjavító keverékkel lehet feltölteni és újrafüvesíteni. A gyep helyreállítása lyukak után időigényes, de megfelelő talajkiegyenlítéssel és rendszeres öntözéssel a kert újra egységes lehet.

Népszerű dísznövény több magyarországi kertben is. Azonban mi van akkor, ha szárad a tuja? Erősnek és strapabírónak tűnik, de a növény könnyen megsínyli a fényhiányt és a száraz időt. Mutatjuk a megoldást lépésről lépésre.

