Lyukak a kertben: patkány, egér vagy róka? A válasz nem mindig egyértelmű

A lyukak a kertben kétféleképpen keletkezhetnek: az állat alagutakat ás a talajban, vagy táplálék után kutatva túrja fel a gyepet. Az első lépés annak megfigyelése, hogy a lyukak fokozatosan jelentek meg, vagy egyik napról a másikra. A hirtelen kialakuló, friss földkupacokkal kísért nyílások általában föld alatt élő vagy ott táplálkozó állatokra utalnak – írj a Focus.

Lyukak a kertben – a lyuk mérete és a körülötte lévő föld segíthet azonosítani, melyik állat járt a gyepen Fotó:Illusztráció/Unplash

Lyukak a kertben – mire figyelj a pontos azonosításhoz?

Figyeld meg:

a lyuk átmérőjét

a mélységét

van-e körülötte földhalom vagy ürülék

mennyi és milyen gyakran jelennek meg

Az ilyen részletek segítenek az állat okozta lyukak felismerése során.

Patkány vagy egér? Így néz ki a patkánylyuk és az egérjárat

A patkánylyuk kerek nyílású, átmérője általában 8–20 centiméter. Gyakran komposzt közelében, térkövek alatt vagy farönkök mellett található. A járat többnyire függőlegesen vezet a talajba. Árulkodó jel a fényes, orsó alakú ürülék.

Ha patkánylyuk a kertben jelenik meg, érdemes értesíteni az illetékes hatóságot. Átmeneti megoldás lehet a bors, chili vagy használt macskaalom alkalmazása.

Egérjárat a gyepben

Az egérjárat kisebb, 2–5 centiméter átmérőjű. A pockok és mezei egerek apró, lapos földkupacokat hagyhatnak maguk után. Ürülékük hasonlít a patkányéhoz, de jóval kisebb. Az egérjárat a gyepben gyakran a növények gyökereinek megrágásával jár.

Fontos: egyes fajok védettek, ezért az egérlyuk felismerése után körültekintően kell eljárni.

Más állatok is okozhatnak lyukakat a kertben

Sün okozta lyuk

A sün apró, tölcsér alakú, körülbelül 2 centiméteres mélyedéseket készít táplálékkeresés közben. Általában nem marad sokáig egy helyen.

Földi darázsfészek

A földi darazsak körülbelül 1 centiméter átmérőjű lyukat ásnak. Ha földi darázsfészek a kertben látható, szakember segítsége ajánlott.

Róka vagy vadnyúl?

A rókalyuk nagyobb és mélyebb, gyakran zsákmány elrejtésére szolgál. A vadnyúl által ásott üreg szintén nagyobb, és rendszerint félreesőbb helyen található.

Apró lyukak a gyepben – rovar is lehet az ok

Ha nagyon kicsi, szabályos, kör alakú nyílásokat látsz, lehet, hogy lótücsök vagy hangyaleső lárva áll a háttérben. A kis kerek lyukak a gyepben gyakran gyökérkárosodással járnak, de nem mindig indokolt az azonnali beavatkozás.