Lyukak a kertben: patkány, egér vagy róka? A válasz nem mindig egyértelmű

A lyukak a kertben kétféleképpen keletkezhetnek: az állat alagutakat ás a talajban, vagy táplálék után kutatva túrja fel a gyepet. Az első lépés annak megfigyelése, hogy a lyukak fokozatosan jelentek meg, vagy egyik napról a másikra. A hirtelen kialakuló, friss földkupacokkal kísért nyílások általában föld alatt élő vagy ott táplálkozó állatokra utalnak – írj a Focus.
Lyukak a kertben – mire figyelj a pontos azonosításhoz?
Figyeld meg:
- a lyuk átmérőjét
- a mélységét
- van-e körülötte földhalom vagy ürülék
- mennyi és milyen gyakran jelennek meg
Az ilyen részletek segítenek az állat okozta lyukak felismerése során.
Patkány vagy egér? Így néz ki a patkánylyuk és az egérjárat
A patkánylyuk kerek nyílású, átmérője általában 8–20 centiméter. Gyakran komposzt közelében, térkövek alatt vagy farönkök mellett található. A járat többnyire függőlegesen vezet a talajba. Árulkodó jel a fényes, orsó alakú ürülék.
Ha patkánylyuk a kertben jelenik meg, érdemes értesíteni az illetékes hatóságot. Átmeneti megoldás lehet a bors, chili vagy használt macskaalom alkalmazása.
Egérjárat a gyepben
Az egérjárat kisebb, 2–5 centiméter átmérőjű. A pockok és mezei egerek apró, lapos földkupacokat hagyhatnak maguk után. Ürülékük hasonlít a patkányéhoz, de jóval kisebb. Az egérjárat a gyepben gyakran a növények gyökereinek megrágásával jár.
Fontos: egyes fajok védettek, ezért az egérlyuk felismerése után körültekintően kell eljárni.
Más állatok is okozhatnak lyukakat a kertben
Sün okozta lyuk
A sün apró, tölcsér alakú, körülbelül 2 centiméteres mélyedéseket készít táplálékkeresés közben. Általában nem marad sokáig egy helyen.
Földi darázsfészek
A földi darazsak körülbelül 1 centiméter átmérőjű lyukat ásnak. Ha földi darázsfészek a kertben látható, szakember segítsége ajánlott.
Róka vagy vadnyúl?
A rókalyuk nagyobb és mélyebb, gyakran zsákmány elrejtésére szolgál. A vadnyúl által ásott üreg szintén nagyobb, és rendszerint félreesőbb helyen található.
Apró lyukak a gyepben – rovar is lehet az ok
Ha nagyon kicsi, szabályos, kör alakú nyílásokat látsz, lehet, hogy lótücsök vagy hangyaleső lárva áll a háttérben. A kis kerek lyukak a gyepben gyakran gyökérkárosodással járnak, de nem mindig indokolt az azonnali beavatkozás.
Mit tehetsz, ha eltűntek az állatok?
Ha a hívatlan vendégek már nem aktívak, a lyukakat gyepjavító keverékkel lehet feltölteni és újrafüvesíteni. A gyep helyreállítása lyukak után időigényes, de megfelelő talajkiegyenlítéssel és rendszeres öntözéssel a kert újra egységes lehet.
