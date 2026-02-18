„Béka”, „agyhalott” – Macron döbbenetes kijelentése után szóhoz sem jutunk

Az Emmanuel Macron a NATO állapotáról elmélkedve ezúttal egy gerincvelővel működő békához hasonlította a szövetséget – írta az Express.

Macron szerint kérdéses a NATO feltámadása – fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Macron szerint kérdéses a NATO feltámadása

A francia elnök arról beszélt, hogy a NATO olyan, mint egy gerinces béka, amelynek az agya már nem működik, de a gerincvelője megmaradt, ezért képes reflexszerűen reagálni a külső ingerekre. Macron korábban, 2019 novemberében már kijelentette, hogy

a NATO agyhalott állapotba került, mert teljesen elveszítette a belső koordinációját.

Most a szövetség helyzetét az Donald Trump ambícióinak tükrében értékelte. Elmondása szerint 2022-ben, az orosz–ukrán konfliktus kirobbanásával a NATO újjáéledt, de szerinte kérdés, hogy valódi megújulás történt-e, vagy csupán reflexből működik tovább.

A kijelentés egy múlt heti, az Élysée palotában tartott vacsorán hangzott el, ahol francia technológiai cégek képviselőivel találkozott.

Macron 2019-es szavait akkor hevesen bírálta a NATO akkori főtitkára, Jens Stoltenberg, valamint a német kancellár, Angela Merkel. Az Egyesült Államok részéről Mike Pompeo és Trump is élesen reagált, az amerikai elnök akkor úgy fogalmazott, hogy senkinek sincs akkora szüksége a NATO-ra, mint Franciaországnak.

A francia államfő 2020 júniusában, a török és francia hadihajók líbiai incidense után ismét felidézte az agyhalott NATO kifejezést, és élesen bírálta a török hatóságok lépéseit.