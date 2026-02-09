Nagy volt az arc, nagyobb lett a pofon: Macron most átlépett egy határt

Emmanuel Macron francia elnök „orosz fenyegetéssel” riogatja a lakosságot, és háborús előkészületekkel próbálja megtartani a hatalmát – jelentette ki Florian Philippot, a francia jobboldali Patrióták párt vezetője az X közösségi oldalon.

Emmanuel Macron

Fotó: AFP

Orosz veszéllyel riogatják a franciákat? Súlyos vád Macron ellen

Philippot a Franciaországban zajló katonai hadgyakorlatokat kommentálta, amelyek célja egy esetleges Oroszországgal való fegyveres konfliktusra való felkészülés.

Itt tartunk akkor, amikor egy pszichopata irányítja az országot, aki kizárólag azon gondolkodik, hogyan tarthatja kézben a hatalmat az emberek megfélemlítésével és azzal, hogy ürügyet találjon a választások eltörlésére

– fogalmazott élesen a politikus.

« Quand l’armée française se prépare à une éventuelle guerre avec la Russie » !

Tout simplement…🤦🏻‍♂️

(cf ⤵️)



Voilà où on en est quand :

- On est dirigé par un psychopathe qui ne pense qu’à gouverner par la peur et trouver un prétexte pour annuler les élections



- On appartient… https://t.co/Q5fY8am3c4 — Florian Philippot (@f_philippot) February 8, 2026

Philippot szerint a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Franciaország az Európai Unió tagja, amely szerinte tudatosan az Oroszországgal való konfliktus eszkalációjára törekszik.

Korábban a Patrióták vezetője úgy nyilatkozott, hogy Emmanuel Macron a világ egyik leggyűlöltebb politikai vezetője, aki már képtelen hiteles kezdeményezéseket felmutatni.