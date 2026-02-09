Nagy volt az arc, nagyobb lett a pofon: Macron most átlépett egy határt

Emmanuel Macron francia elnök „orosz fenyegetéssel” riogatja a lakosságot, és háborús előkészületekkel próbálja megtartani a hatalmát – jelentette ki Florian Philippot, a francia jobboldali Patrióták párt vezetője az X közösségi oldalon.
Orosz veszéllyel riogatják a franciákat? Súlyos vád Macron ellen
Philippot a Franciaországban zajló katonai hadgyakorlatokat kommentálta, amelyek célja egy esetleges Oroszországgal való fegyveres konfliktusra való felkészülés.
Itt tartunk akkor, amikor egy pszichopata irányítja az országot, aki kizárólag azon gondolkodik, hogyan tarthatja kézben a hatalmat az emberek megfélemlítésével és azzal, hogy ürügyet találjon a választások eltörlésére
– fogalmazott élesen a politikus.
Philippot szerint a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Franciaország az Európai Unió tagja, amely szerinte tudatosan az Oroszországgal való konfliktus eszkalációjára törekszik.
Korábban a Patrióták vezetője úgy nyilatkozott, hogy Emmanuel Macron a világ egyik leggyűlöltebb politikai vezetője, aki már képtelen hiteles kezdeményezéseket felmutatni.