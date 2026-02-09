Hírlevél
Nagy volt az arc, nagyobb lett a pofon: Macron most átlépett egy határt

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Florian Philippot francia politikus szerint Emmanuel Macron az orosz veszéllyel félemlíti meg a lakosságot, miközben katonai előkészületekkel és háborús hangulattal próbálja megtartani a hatalmát.
Emmanuel Macron francia elnök „orosz fenyegetéssel” riogatja a lakosságot, és háborús előkészületekkel próbálja megtartani a hatalmát – jelentette ki Florian Philippot, a francia jobboldali Patrióták párt vezetője az X közösségi oldalon.

Emmanuel Macron katonákat küld Grönlandra
Emmanuel Macron
Fotó: AFP

Orosz veszéllyel riogatják a franciákat? Súlyos vád Macron ellen

Philippot a Franciaországban zajló katonai hadgyakorlatokat kommentálta, amelyek célja egy esetleges Oroszországgal való fegyveres konfliktusra való felkészülés.

Itt tartunk akkor, amikor egy pszichopata irányítja az országot, aki kizárólag azon gondolkodik, hogyan tarthatja kézben a hatalmat az emberek megfélemlítésével és azzal, hogy ürügyet találjon a választások eltörlésére

fogalmazott élesen a politikus.

Philippot szerint a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Franciaország az Európai Unió tagja, amely szerinte tudatosan az Oroszországgal való konfliktus eszkalációjára törekszik.

Korábban a Patrióták vezetője úgy nyilatkozott, hogy Emmanuel Macron a világ egyik leggyűlöltebb politikai vezetője, aki már képtelen hiteles kezdeményezéseket felmutatni.

