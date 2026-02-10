Emmanuel Macron francia elnök szerint Európát „elsöpri a történelem”, ha a kontinens nem tesz sürgős lépéseket. A francia államfő erről a Tagesanzeiger című lapnak nyilatkozott.

Macron és Ursula von der Leyen. Fotó: MUSTAFA YALCIN / Anadolu via AFP

Macron szerint Európa bajban van

„Ha nem csinálunk semmit, Európát öt éven belül elsöpri a történelem” – jelentette ki Macron.

Macron arra hívta fel a figyelmet, hogy több ágazatban az európaiak „mindent elveszítettek”. Példaként említette a vegyipart, az autóipart és a gépgyártást, ahol szerinte mindössze tizennyolc hónap alatt „a feje tetejére állt” a helyzet.

A francia elnök hangsúlyozta, hogy Európa valójában kettős válsággal néz szembe.

Gazdasági szinten egy „kínai cunami” söpör végig az iparon, miközben az Egyesült Államok oldaláról állandó, pillanatról pillanatra változó bizonytalanság nehezedik a kontinensre.

Fel kell tennünk a kérdést: nézők akarunk lenni, vagy cselekvő szereplők? Ha nézők maradunk, az a boldog alárendelődéshez vezet. Nem zavarunk senkit, kedvesek vagyunk az amerikaiakkal, és a kínaiakkal is ugyanúgy viselkedünk, mint eddig

– fogalmazott Macron.

A francia elnök Grönland helyzetét mély geopolitikai törésként jellemezte, amely minden európait érint. Szerinte a kontinens most egy olyan korszakba lépett, amelyet ő „Grönland-pillanatnak” nevez.

„Önmagában az sürgősség érzése már nem elég. Most egy olyan szakaszban vagyunk, amely világossá tette az európaiak számára, hogy a fenyegetés valós, és jelenleg teljesen magukra vannak utalva” – mondta Macron.

Grönland a Dán Királyság része, ugyanakkor az Egyesült Államok elnöke többször kijelentette, hogy a szigetnek amerikai fennhatóság alá kellene kerülnie. Dánia és Grönland vezetése figyelmeztette Washingtont, hogy tiszteletben kell tartani területi integritásukat.