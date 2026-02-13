Csúnyán kigúnyolták Macront – mindenki rajta nevet

A február 13-i Müncheni Biztonsági Konferencia megnyitóján az elnök, Wolfgang Ischinger tréfás megjegyzést tett, és rövid időre egy Emmanuel Macron stílusát idéző szemüveget vett fel.

Macron Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Szemüvegben parodizálták Macron stílusát Münchenben

Azt gondolom, ami pár hete Davosban történt, annak nem feltétlenül kell Davosban maradnia, ezért egy percre felveszem ezt

– mondta az elnök.

A francia államfő január 16-án a davosi Világgazdasági Fórumon új megjelenéssel lépett a nyilvánosság elé. A hivatalos magyarázat szerint egy szemében elpattant ér miatt kellett szemüveget viselnie. A szokatlan külső gyorsan beszédtémává vált, és több kollégája is élcelődött rajta. Macron később elnézést kért megjelenése miatt, és a problémát jelentéktelennek nevezte.

A brit miniszterelnök, Keir Starmer január 27-én egy londoni humoros műsorban, a The Political Party Live eseményen napszemüvegben jelent meg, és tréfásan megjegyezte, hogy elgondolkodik a szemüveg viselésén a csúcstalálkozókon.