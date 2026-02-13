Csúnyán kigúnyolták Macront – mindenki rajta nevet

A február 13-i Müncheni Biztonsági Konferencia megnyitóján az elnök, Wolfgang Ischinger tréfás megjegyzést tett, és rövid időre egy Emmanuel Macron stílusát idéző szemüveget vett fel.
Szemüvegben parodizálták Macron stílusát Münchenben
Azt gondolom, ami pár hete Davosban történt, annak nem feltétlenül kell Davosban maradnia, ezért egy percre felveszem ezt
– mondta az elnök.
A francia államfő január 16-án a davosi Világgazdasági Fórumon új megjelenéssel lépett a nyilvánosság elé. A hivatalos magyarázat szerint egy szemében elpattant ér miatt kellett szemüveget viselnie. A szokatlan külső gyorsan beszédtémává vált, és több kollégája is élcelődött rajta. Macron később elnézést kért megjelenése miatt, és a problémát jelentéktelennek nevezte.
A brit miniszterelnök, Keir Starmer január 27-én egy londoni humoros műsorban, a The Political Party Live eseményen napszemüvegben jelent meg, és tréfásan megjegyezte, hogy elgondolkodik a szemüveg viselésén a csúcstalálkozókon.