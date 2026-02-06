Hírlevél
Macron kiverte a hisztit – ezért nem hajlandó részt venni az olimpia megnyitóján?

Franciaország határozottan visszautasította az olasz sajtó állításait Emmanuel Macron olimpiai távolmaradásáról. Párizs szerint szó sincs politikai vagy személyes konfliktusról az amerikai alelnökkel.
A párizsi Elysée-palota cáfolta az olasz sajtó értesüléseit, amelyek szerint Emmanuel Macron francia elnök azért nem venne részt az olaszországi téli olimpia megnyitóján, mert nem akar egy tribünön ülni az Egyesült Államok alelnökével, J. D. Vance-szel.

Macron nem akar egy tribünön ülni az amerikai alelnökkel?
Fotó: AFP

Macron menekül Vance elől

Korábban a La Repubblica arról írt, hogy Macron részvétele kérdéses, mivel feszült személyes viszony áll fenn közte és Vance között, ezért a francia elnök állítólag elkerülné a közös szereplést.

Ez egyszerűen nem igaz

– idézte az Elysée-palota reagálását az Ouest-France.

A francia elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy Macron programját már korábban rögzítették, és az ütközik az olimpiai megnyitó időpontjával. Ennek oka többek között a bahreini király hivatalos párizsi látogatása.

A téli olimpiai játékok hivatalos megnyitóját pénteken, február 6-án tartják Olaszországban.

 

