Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

Elemzés

Mi történne, ha Ukrajna felől érné támadás Magyarországot? – Megrázó forgatókönyvet vázolt fel Castel

macska

Teljes káosz egy klinikán: macskák rohanták meg a kezelőt – videó

53 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy átlagos munkanap pillanatok alatt fordult át totális zűrzavarba Kína keleti részén. Shandong tartományban történt, hogy több macska váratlanul berontott egy állategészségügyi kezelőhelyiségbe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
macskavideófelfordulás

Az állatok egy olyan munkaterületre jutottak be, ahol éppen kezelések folytak. A helyiségben tartózkodók először fel sem fogták, mi történik, majd másodpercek alatt elszabadult a káosz: több macska felugrott az asztalokra, majd eszközöket sodort le, és egymást kergetve cikázott a szűk térben. A Yahoo-n videóért kattintson!

A macska ügyes állat, az orvosi rendelőben is feltalálta magát (illusztráció) – Fotó: Unsplash
A macska ügyes állat, az állatorvosi rendelőben is feltalálta magát (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Óriási felfordulást okozott a macskaakció

A felvételen látható, ahogy a dolgozók próbálják megőrizni a nyugalmukat, miközben igyekeznek elkerülni, hogy az állatok további felfordulást okozzanak. A kezelőben néhány pillanatra teljesen megállt a munka, hiszen elsődleges szemponttá vált az állatok biztonságos kivezetése. 

Személyi sérülésről nem érkezett hír, és az első információk szerint az állatok sem szenvedtek komolyabb bajt. 

Az internetre felkerült felvétel rövid idő alatt nagy nézettséget generált, sokan humorosnak találták a jelenetet, mások viszont a biztonsági protokollokat kérdőjelezték meg. Egy biztos: aznap a rutinfeladatok helyett a macskák vették át az irányítást a kezelőben.

Sír az ételért, aztán ott hagyja? Ez áll a macskák rejtélyes viselkedése mögött

Sok gazdi ismeri a jelenetet: a macska kétségbeesetten nyávog, mintha az éhhalál szélén állna, odasiet az etetőtálhoz, megszagolja a frissen kitett ételt, majd egyszerűen hátat fordít. Mi állhat a háttérben?

Meglepő igazság a dorombolásról – nem azt jelenti, amit gondol

Liz Marden, a több mint 15 éves tapasztalattal rendelkező viselkedésszakértő arra hívja fel a figyelmet, hogy a macskák dorombolása nem biztos, hogy a boldogság jele.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!