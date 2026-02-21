Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fordulat történt a fronton? Zelenszkij háborús bejelentést tett

Fontos

Orbán Viktor: Már minden választókerületben összegyűjtöttük az induláshoz szükséges ajánlásokat!

macska

Zsákmányt visz haza a macskája? Mutatjuk, hogy ez mit jelent

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sok gazdi életében eljön a pillanat, amikor a lábtörlőn egy madár vagy egér várja kellemetlen meglepetésként. A macska zsákmány hazahozása azonban nem ajándék, hanem mélyen gyökerező vadászösztön és összetett viselkedés eredménye.
Link másolása
Vágólapra másolva!
macskaajándékzsákmány

A macska zsákmány hazahozása leggyakrabban a természetes vadászösztön következménye. Bár a házimacskákat több mint 10 000 éve domesztikálták, a vadászat iránti késztetésük változatlanul erős. A kültéri macskák különösen gyakran ejtenek el madarakat vagy kisebb emlősöket, de olykor a lakásban tartott cicák is „zsákmánnyal” lepik meg gazdájukat – írj a PetBook.

A macska zsákmány hazahozása gyakori jelenség a szabadon kijáró cicáknál — nem ajándék, hanem ösztönös vadászviselkedés eredménye.
A macska zsákmány hazahozása gyakori jelenség a szabadon kijáró cicáknál – nem ajándék, hanem ösztönös vadászviselkedés eredménye Fotó:Illusztráció/Unplash

Macska zsákmány hazahozása — nem ajándék, hanem biztonság és ösztön

Sokáig tartotta magát az a nézet, hogy a hazahozott egér afféle köszönet a simogatásért és az ételért. A szakértők szerint azonban a macskák nem így gondolkodnak. 

A viselkedés inkább a biztonságos helyen történő táplálkozás igényéből fakad – az otthon számukra védett menedék.

Egy másik magyarázat szerint a macska az embert a „családja” részének tekinti. Amikor hazaviszi a prédát, valójában a közös területre viszi azt, ahol nyugodtan elfogyaszthatja. A macska vadászösztön tehát nem hálából működik, hanem belső késztetésből.

Anyai viselkedés vagy „tanítás”?

Felmerült az az elmélet is, hogy a miért hoz haza egeret a macska kérdésre a válasz az anyai ösztönökben keresendő. A vadon élő nőstény macskák a kicsinyeiknek is visznek zsákmányt — egyrészt táplálékként, másrészt tanulási lehetőségként.

Egyes kutatók szerint elképzelhető, hogy a macskák az embereket kevésbé ügyes „kölyköknek” látják. Bár ez a gondolat népszerű, tudományosan még nem bizonyított. Ráadásul kandúrok is gyakran visznek haza zsákmányt, ami árnyalja a képet.

Nem minden macska viselkedik ugyanúgy

Érdekes módon nem minden cicára jellemző a macska zsákmány hazahozása.

 Egy 2023-ban publikált, több mint 2500 macskatulajdonos bevonásával készült kutatás szerint a macska személyisége és környezete kulcsszerepet játszik.

A kíváncsi, kitartó, kevésbé félénk macskák gyakrabban hoznak haza madarakat vagy kisebb emlősöket. Az agresszívebb, dominánsabb egyedek szintén aktívabb vadászok. Ezzel szemben a barátságosabb, emberközpontú, félénkebb cicák ritkábban produkálnak ilyen „meglepetést”.

A környezet sem elhanyagolható tényező: vidéken több a zsákmányállat, így ott gyakoribb a vadászat. A városi macskák kisebb eséllyel találkoznak prédával.

Mit tegyen, ha a macska hazahozza a zsákmányt?

A legfontosabb: ne büntesse az állatot. A macska zsákmány hazahozása természetes viselkedés, amelyért a cica nem érzi magát bűnösnek. A szidás hosszú távon ronthatja az ember–állat kapcsolatot.

Ha szeretné csökkenteni a vadászatot:

  • Tartsa a macskát inkább bent, vagy biztosítson számára macskabiztos kertet.
  • Távolítsa el a madáretetőket a kertből.
  • Indulás előtt etesse meg a cicát — egy 2021-es kutatás szerint a jóllakott macskák kevesebb zsákmányt hoznak haza.
  • Biztosítson számára intenzív vadászós játékokat, például tollas pálcát vagy mozgó labdát.

Ez nemcsak a gazdinak jelent kevesebb kellemetlen meglepetést, hanem a természetvédelem szempontjából is fontos. A fiatal madarak és kisebb emlősök különösen veszélyeztetettek a házimacskák miatt.

Mi a teendő, ha a zsákmány még él?

Ha az állat már elpusztult, diszkréten távolítsa el, miután a macska elvesztette iránta az érdeklődést.

Élő, súlyosan sérült zsákmány esetén nehéz a helyzet. Ha a prédát hirtelen elveszi a macskától, az állat szenvedése elhúzódhat. Súlyos sérülés esetén állatorvos tudja a lehető legkíméletesebben megszüntetni a szenvedést.

Ha viszont az egér még sértetlen és elszalad a lakásban, próbálja meg befogni és szabadon engedni — majd terelje el a macska figyelmét játékkal.

Megfejtették, hogyan kommunikálhatunk a macskákkal

Sokan azt gondolják, hogy a macskák megközelíthetetlenek lények, pedig néhány egyszerű trükkel könnyen kapcsolatba léphetünk velük. A macska kommunikáció lényege, hogy lassan, barátságosan pislogjunk a cicára. A technika működik, kísérletek igazolták.

Hogyan élhet tovább a cicád? A macska élettartama nem csak a genetikán múlik!

A macskák élettartama gyakran meghaladja sok kutyáét, hiszen ezek a különleges állatok akár 20 évig is élhetnek. A macska élettartama azonban számos tényezőtől függ — a táplálkozástól, a genetikától és a mindennapi életkörülményektől egyaránt. A hosszú és egészséges macskaélet titka a szeretet, a biztonság és a megfelelő gondoskodás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!