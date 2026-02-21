Zsákmányt visz haza a macskája? Mutatjuk, hogy ez mit jelent

A macska zsákmány hazahozása leggyakrabban a természetes vadászösztön következménye. Bár a házimacskákat több mint 10 000 éve domesztikálták, a vadászat iránti késztetésük változatlanul erős. A kültéri macskák különösen gyakran ejtenek el madarakat vagy kisebb emlősöket, de olykor a lakásban tartott cicák is „zsákmánnyal” lepik meg gazdájukat – írj a PetBook.

A macska zsákmány hazahozása gyakori jelenség a szabadon kijáró cicáknál – nem ajándék, hanem ösztönös vadászviselkedés eredménye Fotó:Illusztráció/Unplash

Macska zsákmány hazahozása — nem ajándék, hanem biztonság és ösztön

Sokáig tartotta magát az a nézet, hogy a hazahozott egér afféle köszönet a simogatásért és az ételért. A szakértők szerint azonban a macskák nem így gondolkodnak.

A viselkedés inkább a biztonságos helyen történő táplálkozás igényéből fakad – az otthon számukra védett menedék.

Egy másik magyarázat szerint a macska az embert a „családja” részének tekinti. Amikor hazaviszi a prédát, valójában a közös területre viszi azt, ahol nyugodtan elfogyaszthatja. A macska vadászösztön tehát nem hálából működik, hanem belső késztetésből.

Anyai viselkedés vagy „tanítás”?

Felmerült az az elmélet is, hogy a miért hoz haza egeret a macska kérdésre a válasz az anyai ösztönökben keresendő. A vadon élő nőstény macskák a kicsinyeiknek is visznek zsákmányt — egyrészt táplálékként, másrészt tanulási lehetőségként.

Egyes kutatók szerint elképzelhető, hogy a macskák az embereket kevésbé ügyes „kölyköknek” látják. Bár ez a gondolat népszerű, tudományosan még nem bizonyított. Ráadásul kandúrok is gyakran visznek haza zsákmányt, ami árnyalja a képet.

Nem minden macska viselkedik ugyanúgy

Érdekes módon nem minden cicára jellemző a macska zsákmány hazahozása.

Egy 2023-ban publikált, több mint 2500 macskatulajdonos bevonásával készült kutatás szerint a macska személyisége és környezete kulcsszerepet játszik.

A kíváncsi, kitartó, kevésbé félénk macskák gyakrabban hoznak haza madarakat vagy kisebb emlősöket. Az agresszívebb, dominánsabb egyedek szintén aktívabb vadászok. Ezzel szemben a barátságosabb, emberközpontú, félénkebb cicák ritkábban produkálnak ilyen „meglepetést”.

A környezet sem elhanyagolható tényező: vidéken több a zsákmányállat, így ott gyakoribb a vadászat. A városi macskák kisebb eséllyel találkoznak prédával.