A macskákat egyáltalán nem érdekli a gazdájuk? – magyar kutatás ad választ

Míg a kutyákról régóta tudjuk, hogy erősen kötődnek a gazdájukhoz – szoronganak, ha egyedül maradnak, és megnyugszanak, amikor visszatér a „falkavezér” –, addig a macskáknál egészen más a helyzet. A magyar kutató, Pongrácz Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársa vezette azt a vizsgálatot, amely komoly hullámokat vetett az állatbarátok körében. A tanulmány az Applied Animal Behaviour Science című szaklapban jelent meg – és az eredmények meglepőek, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

Egy magyar tanulmány szerint a macskák jóval kevésbé ragaszkodnak úgy a gazdájukhoz, mint a kutyák

A kísérlet, ami mindent megváltoztatott

A kutatók a híres „Idegen helyzet tesztet” alkalmazták – ezt korábban már kutyákon is sikerrel használták. A vizsgálat során a macskákat hat különböző helyzetben figyelték meg:

csak a gazdával egy szobában

gazdával és idegennel együtt

csak az idegennel

majd ismét a gazdával

végül rövid ideig külön-külön a gazda és az idegen is belépett a helyiségbe

A szakemberek azt mérték, hogy a macska mennyire marad a gazdája közelében, követi-e őt, szorong-e, ha elmegy, különbséget tesz-e a gazdája és az idegen között. Az eredmény? A macskák nem keresték gyakrabban a gazdájuk társaságát, mint az idegenét. Nem mutattak erősebb szorongást a gazdájuk távollétében. És nagyjából ugyanúgy fogadták a visszatérő gazdájukat, mint egy frissen megismert idegent.

Kutya versus macska: ég és föld

A kutyák esetében a gazdájuk a „biztonságos menedék”, a „biztos bázis”, szülői szerephez hasonlítható figura. A kutyák erős stresszt élnek át, ha egyedül maradnak, és gazdájuk jelenléte csökkenti a feszültséget. Ezzel szemben a macskák esetében az ember nem számít különleges biztonsági pontnak, a gazdájuk nem jelent stabil érzelmi támaszt, a cicák egy idegennel is képesek ugyanúgy játszani és hozzájuk bújni.

Miért ilyen függetlenek a macskák?

A kutatók szerint ennek evolúciós oka van. A kutyák háziasítása során az emberrel való együttműködés kulcsszerepet játszott. A macskák viszont elsősorban azért maradtak az ember közelében, mert a települések és farmok bőséges rágcsálóforrást biztosítottak számukra.

A macskák még mindig hatékony ragadozók. Technikailag nincs szükségük ránk az élelem megszerzéséhez

– fogalmazott Pongrácz. Ha elhagyják őket, könnyen visszavadulnak és önállóan élnek tovább – ami a kutyáknál jóval ritkább.

Fontos árnyalat, hogy a kutatás nem azt állítja, hogy a macskák nem kedvelik a gazdájukat. Azt mutatja ki, hogy a kapcsolat inkább partnerség, nem függőségi viszony. A barátság létezhet. Az érzelmi kiszolgáltatottság viszont nem. Egy barátság két önálló fél között.

Mennyire lehet hinni a tesztnek?

A vizsgálat mindössze 15 terápiás macskával készült, valamint 13 házi kedvenccel – utóbbiak annyira stresszesek voltak a laboratóriumi környezetben, hogy nehéz volt pontos következtetéseket levonni. Ez azt jelenti, hogy a vita még korántsem zárult le.