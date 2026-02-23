A macskákat egyáltalán nem érdekli a gazdájuk? – magyar kutatás ad választ

Hírlevél
21 perce
Olvasási idő: 7 perc
Egy friss kutatás sok cicagazdi számára fájdalmas választ adhat. Tényleg igaz lenne, hogy a macskákat egyáltalán nem érdekli a gazdájuk?
Míg a kutyákról régóta tudjuk, hogy erősen kötődnek a gazdájukhoz – szoronganak, ha egyedül maradnak, és megnyugszanak, amikor visszatér a „falkavezér” –, addig a macskáknál egészen más a helyzet. A magyar kutató, Pongrácz Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársa vezette azt a vizsgálatot, amely komoly hullámokat vetett az állatbarátok körében. A tanulmány az Applied Animal Behaviour Science című szaklapban jelent meg – és az eredmények meglepőek, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

macskák IZMIR, TURKIYE - JANUARY 02: Retail store owner Fatma Ciftci kisses her cat that she hosts in her store in Izmir, Turkiye on January 02, 2023. Last year, a pregnant cat took shelter in the store and gave birth multiple times to 12 cats in total. After the mother cat died in a car accident, Fatma Ciftci and her husband started to take care of her 12 kittens. Halil Fidan / Anadolu Agency (Photo by Halil Fidan / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Egy magyar tanulmány szerint a macskák jóval kevésbé ragaszkodnak úgy a gazdájukhoz, mint a kutyák
Fotó: HALIL FIDAN / ANADOLU AGENCY

A kísérlet, ami mindent megváltoztatott

A kutatók a híres „Idegen helyzet tesztet” alkalmazták – ezt korábban már kutyákon is sikerrel használták. A vizsgálat során a macskákat hat különböző helyzetben figyelték meg:

  • csak a gazdával egy szobában
  • gazdával és idegennel együtt
  • csak az idegennel
  • majd ismét a gazdával
  • végül rövid ideig külön-külön a gazda és az idegen is belépett a helyiségbe

A szakemberek azt mérték, hogy a macska mennyire marad a gazdája közelében, követi-e őt, szorong-e, ha elmegy, különbséget tesz-e a gazdája és az idegen között. Az eredmény? A macskák nem keresték gyakrabban a gazdájuk társaságát, mint az idegenét. Nem mutattak erősebb szorongást a gazdájuk távollétében. És nagyjából ugyanúgy fogadták a visszatérő gazdájukat, mint egy frissen megismert idegent.

Kutya versus macska: ég és föld

A kutyák esetében a gazdájuk a „biztonságos menedék”, a „biztos bázis”, szülői szerephez hasonlítható figura. A kutyák erős stresszt élnek át, ha egyedül maradnak, és gazdájuk jelenléte csökkenti a feszültséget. Ezzel szemben a macskák esetében az ember nem számít különleges biztonsági pontnak, a gazdájuk nem jelent stabil érzelmi támaszt, a cicák egy idegennel is képesek ugyanúgy játszani és hozzájuk bújni.

Miért ilyen függetlenek a macskák?

A kutatók szerint ennek evolúciós oka van. A kutyák háziasítása során az emberrel való együttműködés kulcsszerepet játszott. A macskák viszont elsősorban azért maradtak az ember közelében, mert a települések és farmok bőséges rágcsálóforrást biztosítottak számukra.

A macskák még mindig hatékony ragadozók. Technikailag nincs szükségük ránk az élelem megszerzéséhez

– fogalmazott Pongrácz. Ha elhagyják őket, könnyen visszavadulnak és önállóan élnek tovább – ami a kutyáknál jóval ritkább.

Fontos árnyalat, hogy a kutatás nem azt állítja, hogy a macskák nem kedvelik a gazdájukat. Azt mutatja ki, hogy a kapcsolat inkább partnerség, nem függőségi viszony. A barátság létezhet. Az érzelmi kiszolgáltatottság viszont nem. Egy barátság két önálló fél között.

Mennyire lehet hinni a tesztnek?

A vizsgálat mindössze 15 terápiás macskával készült, valamint 13 házi kedvenccel – utóbbiak annyira stresszesek voltak a laboratóriumi környezetben, hogy nehéz volt pontos következtetéseket levonni. Ez azt jelenti, hogy a vita még korántsem zárult le.

Lehet, hogy a macskád nem tekint rád „szülőként”. Lehet, hogy nem omlik össze, ha kimész az ajtón. De amikor este odakuporodik melléd dorombolva – az akkor is valódi kapcsolat. Csak éppen nem olyan, mint a kutyáé. És talán éppen ezért különleges.

