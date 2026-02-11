Félelmetes ciklon tombol Madagaszkáron, többen is meghaltak – videón a pusztítás

Madagaszkár keleti partjait heves vihar sújtotta, miután a Gezani trópusi ciklon partra ért, és hatalmas szélvihart hozott magával. A ciklon miatt az ország több régiójában árvizekre és földcsuszamlásokra figyelmeztetnek, miközben a hatóságok már több halálesetről számoltak be – írja az ABC News.

Trópusi ciklon pusztít Madagaszkáron (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Legalább 9-en meghaltak és többen súlyosan megsérültek Madagaszkáron

A Nemzeti Kockázat- és Katasztrófakezelési Hivatal szerint legalább kilenc ember halt meg az épületek összeomlása miatt, és további 19-en sérültek meg. A vihar leginkább a Toamasina városát érintette, a sziget fő kikötőjét, ahol súlyos károk keletkeztek: letört villanyoszlopok, felborult fák és leszakadt tetők jelzik a pusztítást.

A fővárostól, Antananarivotól északra haladó vihar a meteorológiai szolgálat szerint már trópusi viharrá gyengült, de így is komoly fenyegetést jelent az ország szegényebb térségeire.

A vörös riasztások miatt a hatóságok folyamatosan figyelik a helyzetet, és a lakosságot óvatosságra intik.

Madagaszkárnak nem ez az első találkozása a pusztító ciklonokkal az idén: kevesebb mint két héttel ezelőtt a Fytia nevű trópusi vihar 14 ember életét követelte az országban. A hatóságok és a lakosok egyaránt a helyreállításra és a további viharok elleni felkészülésre összpontosítanak.

