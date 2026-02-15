Mutatjuk, mikre érdemes figyelni a madarak téli etetésénél

Számos városban, különösen sűrűn lakott területeken, a galambok komoly problémát jelentenek. Gyorsan szaporodnak, ürülékük szennyezi az épületeket, és egészségügyi kockázatot is jelenthet. Emiatt például München teljes területén tilos a galambok etetése, és a tilalom a magánkertekre is kiterjed. A szabály megszegőit pénzbírsággal sújthatják. Hasonló korlátozások más városokban is érvényben vannak, elsősorban közterületeken, de egyes helyeken magánterületen sem megengedett a madarak etetése - írja a My Homebook.

Több dologra is érdemes figyelni a madarak etetésénél. A kép illusztráció. Fotó: GEORG KUKUVEC / APA-PictureDesk

Kártevők megjelenése esetén is tilos a madarak etetése

A madáreleség (különösen a kenyér és a konyhai maradék) nemcsak a madarakat vonzza. Patkányok, egerek, csótányok is gyorsan megjelenhetnek, ami közegészségügyi problémákhoz vezethet. Ha egy területen kártevőfertőzés alakul ki, az önkormányzatok gyakran megtiltják a madarak etetését. A szabályozás településenként eltérő lehet, ezért érdemes utánanézni a helyi előírásoknak, különösen városi környezetben. Sok társasházban és lakóparkban a házirend kifejezetten tiltja a madarak etetését a közös kertekben.

Ennek oka, hogy az eleség nemcsak énekesmadarakat, hanem varjakat, galambokat és rágcsálókat is odavonz.

A varjak különösen problémásak lehetnek: gyakran szétszórják a szemetesek tartalmát, hangosak, és hajnalban vagy késő este is zavarhatják a lakókat.

A természetes egyensúly felborulhat

A túlzott vagy egész éves etetés felboríthatja a kert természetes ökoszisztémáját. A madarak túlszaporodhatnak, köztük olyan fajok is, amelyek nem feltétlenül kívánatosak. Ez konfliktusokhoz vezethet a szomszédokkal, például amikor a madarak lecsipegetik az érő cseresznyét vagy más gyümölcsöket.

A szakértők szerint a madarakat elsősorban késő ősszel, télen és kora tavasszal érdemes etetni.

A költési időszakban a folyamatos etetés akár káros is lehet: a szülőmadarak magkeverékkel etetik a fiókákat, holott azoknak elsősorban fehérjedús rovarokra lenne szükségük.

Mivel és hogyan etessük helyesen a madarakat?

Ha az etetés megengedett, fontos a megfelelő módszer és táplálék kiválasztása. Kenyér és ételmaradék helyett az alábbiak ajánlottak:

kereskedelmi forgalomban kapható madáreleség-keverékek

zsírgolyók (a műanyag hálóból kivéve)

kezeletlen zabpehely

lehullott gyümölcs

Az eleséget mindig etetőbe érdemes helyezni, így csökkenthető a kártevők és a ragadozók – például macskák – jelenléte. Az etetőket rendszeresen tisztítani kell a betegségek terjedésének megelőzése érdekében. Akik hosszú távon szeretnék segíteni a madarakat, ültethetnek bogyós bokrokat és fákat. A berkenye, a liguszter, a som vagy a homoktövis természetes táplálékot biztosít ősszel és télen, anélkül hogy mesterséges etetésre lenne szükség. Az Origo korábban arról írt, hogy madáretetéssel segíthetünk a környékünkön telelő madaraknak, akár célzottan a kertünkbe csalogathatunk egy-egy fajt, marasztalhatjuk a bőséges táplálékforrást keresőket, közben pedig rengeteg érdekességet figyelhetünk meg a madáretetőn.