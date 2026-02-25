Madonna szexi fekete fűzőben robbant – 67 évesen is dögösebb, mint valaha

Madonna fekete fűzőben és neccharisnyában készült képei alatt percek alatt megszaporodtak a hozzászólások. A merész fekete fűző és neccharisnya összeállítás nemcsak a látvány miatt kavart hullámokat, hanem azért is, mert a rajongók türelmetlenül várják az új lemez érkezését – írja a DailyMail.

Madonna fekete fűzőben és neccharisnyában – 67 évesen is megállíthatatlan Fotó: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az énekesnő korábban megerősítette, hogy még idén megjelenik következő albuma, amely a Grammy-díjas Confessions on a Dance Floor folytatása lehet. A 2005-ben megjelent kiadvány az egyik legsikeresebb korszakát indította el, így sokan remélik, hogy ismét a táncos hangzás kerül előtérbe.

A hozzászólók között ilyen üzenetek is megjelentek:

„Madonna még mindig ugyanolyan gyönyörű és tehetséges, mint a 80-as években!”

„Az új lemezt azonnal!”

„Mikor jön végre az első dal?”

Család és futball – Madonna mint büszke édesanya

Madonna és Akeem Morris nemrég a londoni Tottenham Hotspur Stadium lelátóján is feltűntek. Az énekesnő ikerlányai, Stella és Estere az utánpótlás-mérkőzésen léptek pályára, ahol 5–0-s győzelmet arattak.

Madonna büszkén vállalja, hogy gyermekeit minden fontos eseményen támogatja. Másnap a női bajnokság mérkőzését is megtekintette, ahol a Spurs a Chelsea F.C. ellen játszott.

A világsztár hat gyermek édesanyja: Lourdes Leon és Rocco Ritchie mellett az örökbefogadott David, Mercy, Stella és Estere is a család része. Korábban még Lisszabonba is költözött, hogy fia futballkarrierjét segítse.

Egy biztos: Madonna fekete fűzőben és neccharisnyában, stadionlelátón vagy új lemez bejelentésével – mindig tudja, hogyan maradjon a figyelem középpontjában.

