Zelenszkij nem hajlandó megjavítani a Barátság kőolajvezetéket – egyre súlyosabb a feszültség

Madonna szexi fekete fűzőben robbant – 67 évesen is dögösebb, mint valaha

29 perce
Olvasási idő: 5 perc
A 67 éves Madonna ismét minden tekintetet magára vont legfrissebb Instagram-bejegyzésével. Madonna fekete fűzőben és neccharisnyában pózolt, miközben fiatal párja, Akeem Morris, valamint ikerlányai társaságában osztott meg meghitt és merész pillanatokat.
lemezMadonnaszexi képekinstagram

Madonna fekete fűzőben és neccharisnyában készült képei alatt percek alatt megszaporodtak a hozzászólások. A merész fekete fűző és neccharisnya összeállítás nemcsak a látvány miatt kavart hullámokat, hanem azért is, mert a rajongók türelmetlenül várják az új lemez érkezését – írja a DailyMail.

Madonna fekete fűzőben és neccharisnyában – 67 évesen is megállíthatatlan.
Madonna fekete fűzőben és neccharisnyában – 67 évesen is megállíthatatlan Fotó: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az énekesnő korábban megerősítette, hogy még idén megjelenik következő albuma, amely a Grammy-díjas Confessions on a Dance Floor folytatása lehet. A 2005-ben megjelent kiadvány az egyik legsikeresebb korszakát indította el, így sokan remélik, hogy ismét a táncos hangzás kerül előtérbe.

A hozzászólók között ilyen üzenetek is megjelentek:

  • „Madonna még mindig ugyanolyan gyönyörű és tehetséges, mint a 80-as években!”
  • „Az új lemezt azonnal!”
  • „Mikor jön végre az első dal?”

Család és futball – Madonna mint büszke édesanya

Madonna és Akeem Morris nemrég a londoni Tottenham Hotspur Stadium lelátóján is feltűntek. Az énekesnő ikerlányai, Stella és Estere az utánpótlás-mérkőzésen léptek pályára, ahol 5–0-s győzelmet arattak.

Madonna büszkén vállalja, hogy gyermekeit minden fontos eseményen támogatja. Másnap a női bajnokság mérkőzését is megtekintette, ahol a Spurs a Chelsea F.C. ellen játszott.

A világsztár hat gyermek édesanyja: Lourdes Leon és Rocco Ritchie mellett az örökbefogadott David, Mercy, Stella és Estere is a család része. Korábban még Lisszabonba is költözött, hogy fia futballkarrierjét segítse.

Egy biztos: Madonna fekete fűzőben és neccharisnyában, stadionlelátón vagy új lemez bejelentésével – mindig tudja, hogyan maradjon a figyelem középpontjában.

Csipkében és leopárdmintában szexizik Madonna – tarol a videó

A világsztár ismét bebizonyította, hogy a figyelem középpontjában maradni nem életkor kérdése. Madonna egy friss Instagram-videóval robbantotta fel a közösségi médiát, amely egyszerre nosztalgikus, provokatív és tökéletesen illeszkedik a róla kialakult képhez.

Madonna olyat tett, amit már 17 éve nem csinált – fotó

Az énekesnőt ritka pillanatban, volt férje oldalán kapták lencsevégre. Madonna és volt férje, Guy Ritchie fiuk kiállításán mutatkoztak együtt, amire 2008-as válásuk óta nem volt példa.

 

