Csipkében és leopárdmintában szexizik Madonna – tarol a videó

Madonna az elmúlt évtizedekben újra és újra átírta a popkultúra szabályait, legyen szó zenéről, divatról vagy önkifejezésről. Madonna Instagram-oldalán megosztott videó most is ezt a határokat feszegető attitűdöt tükrözi: csipkés fehérnemű, leopárdmintás bunda és egy régi, de újra felfedezett dal találkozik egyetlen rövid felvételben - tájékoztat a Page Six.

Madonna amerikai énekesnő

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Milyen ruhában táncolt Madonna az új videójában?

A videóban Madonna egy áttetsző, cipzáras bodyt visel, amelyhez csipkés fehérnemű és fekete necc harisnya társul. A megjelenést egy leopárdmintás bunda koronázza meg, valamint kesztyű és napszemüveg egészíti ki az összeállítást. A ruhaválasztás egyszerre idézi meg a korábbi korszakait és illeszkedik a mai divat merész irányzataihoz.

Miért lett újra népszerű Madonna Thief of Hearts című dala?

A „Thief of Hearts” a Madonna Erotica album egyik kevésbé játszott, ám annál karakteresebb darabja. A dal most a közösségi médiának köszönhetően kapott új lendületet: rövid videók, trendek és újraértelmezések révén fiatalabb generációkhoz is eljutott. A mostani Instagram-videó csak tovább erősítette ezt a hullámot.

Miért számít Madonna stílusa ma is időtállónak?

Madonna stílusának titka az állandó megújulás és az önazonosság egyensúlya. Bár évtizedek óta jelen van a nyilvánosság előtt, soha nem mondott le a saját szabályairól. Legyen szó fehérneműről, extravagáns kiegészítőkről vagy provokatív üzenetekről, mindig képes alkalmazkodni a korhoz anélkül, hogy elveszítené az egyediségét.

