Lavrov nyilvánosan megalázta Zelenszkijt

Hűha!

Pánikba estek egy magyar bank ügyfelei: eltűnt a pénz a számláról

Madonna

Csipkében és leopárdmintában szexizik Madonna – tarol a videó

39 perce
Olvasási idő: 5 perc
A világsztár ismét bebizonyította, hogy a figyelem középpontjában maradni nem életkor kérdése. Madonna egy friss Instagram-videóval robbantotta fel a közösségi médiát, amely egyszerre nosztalgikus, provokatív és tökéletesen illeszkedik a róla kialakult képhez.
Madonnaszexitánc

Madonna az elmúlt évtizedekben újra és újra átírta a popkultúra szabályait, legyen szó zenéről, divatról vagy önkifejezésről. Madonna Instagram-oldalán megosztott videó most is ezt a határokat feszegető attitűdöt tükrözi: csipkés fehérnemű, leopárdmintás bunda és egy régi, de újra felfedezett dal találkozik egyetlen rövid felvételben - tájékoztat a Page Six.

US singer songwriter Madonna arrives for the 2025 Met Gala at the Metropolitan Museum of Art on May 5, 2025, in New York. The Gala raises money for the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute. The 2025 Met Gala is themed "Tailored for You," aligning with the Costume Institutes exhibition, "Superfine: Tailoring Black Style," set to open to the public on May 10. (Photo by Angela WEISS / AFP)
Madonna amerikai énekesnő
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Milyen ruhában táncolt Madonna az új videójában?

A videóban Madonna egy áttetsző, cipzáras bodyt visel, amelyhez csipkés fehérnemű és fekete necc harisnya társul. A megjelenést egy leopárdmintás bunda koronázza meg, valamint kesztyű és napszemüveg egészíti ki az összeállítást. A ruhaválasztás egyszerre idézi meg a korábbi korszakait és illeszkedik a mai divat merész irányzataihoz.

Miért lett újra népszerű Madonna Thief of Hearts című dala?

A „Thief of Hearts” a Madonna Erotica album egyik kevésbé játszott, ám annál karakteresebb darabja. A dal most a közösségi médiának köszönhetően kapott új lendületet: rövid videók, trendek és újraértelmezések révén fiatalabb generációkhoz is eljutott. A mostani Instagram-videó csak tovább erősítette ezt a hullámot.

Miért számít Madonna stílusa ma is időtállónak?

Madonna stílusának titka az állandó megújulás és az önazonosság egyensúlya. Bár évtizedek óta jelen van a nyilvánosság előtt, soha nem mondott le a saját szabályairól. Legyen szó fehérneműről, extravagáns kiegészítőkről vagy provokatív üzenetekről, mindig képes alkalmazkodni a korhoz anélkül, hogy elveszítené az egyediségét.

