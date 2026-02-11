Majmok támadták rá a híres influenszerre – kórház lett a vége

A Krabi térségében történt eset gyorsan bejárta a közösségi médiát. A majomtámadás nemcsak fájdalmas sérülést okozott, hanem komoly riadalmat is keltett a turisták körében - tájékoztat a Daily Star. Julia Beautx – polgári nevén Julia Willecke – éppen álomnyaralását töltötte Thaiföldön, amikor a népszerű majomösvényen váratlan fordulatot vett a kirándulás. A 26 éves influenszer bal vádlijába egy nagyobb majom beleharapott. A kezdetben ártalmatlannak tűnő majomharapás rövid időn belül duzzadni kezdett, ezért végül kórházi kezelésre volt szükség.

Julia Beautx thaiföldi álomnyaralása váratlan fordulatot vett a majomtámadás után

Hogyan történt a majomtámadás?

A beszámolók szerint először egy kisebb majom közelítette meg a turistát, majd további nagyobb állatok csatlakoztak. Az egyik a vállára mászott, egy másik a combjába kapaszkodott, végül egy idősebb példány a vádlijába harapott. A környéken tartózkodó turisták siettek a segítségére, mire az állatok elszaladtak.

Miért támadnak rá a majmok a turistákra?

A szakértők szerint a turisták által etetett vagy rendszeresen emberekhez szoktatott majmok gyakran elveszítik természetes óvatosságukat. Élelem reményében közel merészkednek, és ha fenyegetve érzik magukat vagy versengenek egymással, agresszívan reagálhatnak.

Veszélyesek a majmok Krabiban?

Krabi népszerű turisztikai célpont, ahol több helyen is találkozhatnak a látogatók szabadon élő majmokkal. Bár az esetek többsége ártalmatlan, előfordulhatnak harapások vagy karmolások, különösen, ha az állatok ételt látnak a turistáknál, vagy túl közel kerülnek hozzájuk.

Mit kell tenni majomharapás esetén?

Majomharapás esetén azonnali sebkezelés szükséges. A sebet alaposan ki kell tisztítani, fertőtleníteni, és ajánlott orvoshoz fordulni, még akkor is, ha az érintett be van oltva. Az orvos dönthet további kezelésről, például antibiotikum alkalmazásáról, illetve szükség esetén veszettség elleni profilaxisról.

