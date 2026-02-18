Megható: plüssmajommal vigasztalja magát egy elárvult makákó – videó

A kis makákó neve: Punch-kun, az otthona pedig az Ichikawa City Zoo, ahol a látogatók annyian lettek, hogy az intézmény kénytelen volt nyilvánosan bocsánatot kérni a bejutási késésekért. Punch 2025 júliusában született, de az anyja röviddel a születése után elhagyta. A gondozók kézzel nevelték fel, majd megpróbálták visszailleszteni a makákócsapatba. Ám a kicsi nem találta a helyét. Szorongott, elszigetelődött – hiszen a makákók számára az anyai kötődés létfontosságú - számolt be a Fox News.

Egy hathónapos makákó csodájára járnak az egyik japán állatkertben – Fotó: O'NEIL CASTRO / Connect Images /illusztráció

Egy plüss lett a makákó anyukája

Ekkor adták neki a hatalmas, narancssárga plüss orangutánt. És megtörtént a csoda. Punch magával húzza mindenhová, mellette eszik, és belecsimpaszkodva alszik el.

A gondozók szerint a játék pótlékként szolgál az anyai közelségre, amelyet sosem kaphatott meg.

Az állatkert megosztotta Punch képeit az X-en – a fotók pedig vírusszerűen terjedni kezdtek, és emberek ezrei indultak el, hogy saját szemükkel lássák a kismajmot. Az érdeklődés olyan hatalmas lett, hogy az állatkert a február 15-i közleményben azt írta: „Ilyet még soha nem tapasztaltunk.”

A legfrissebb hírek szerint Punch már játszik a többiekkel, engedi, hogy tisztogassák, és tanulja a csoport szabályait. Ám a plüss még mindig ott van vele.

Egy kismajom, aki megtanított együtt érezni

A történet egyszerre szívmelengető és fájdalmas. Egy apró lény, aki egy játékon keresztül próbálja feldolgozni azt, amit elveszített. És amíg megtalálja a helyét a világban, addig is szorosan kapaszkodik… abba az egyetlen „anyába”, aki soha nem hagyja el.

