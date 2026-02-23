Megható fordulatot vett az elárvult makákó sorsa – szívszorító videó

Az Ichikawa Állatkert gondozói hónapokon át figyelték, hogyan próbál beilleszkedni a kis makákó a csapatba. A júliusban született kölyköt anyja elutasította, ezért mesterséges környezetben nevelték, majd fokozatosan kezdték visszaszoktatni a közösségbe. Az elhagyott makákó sokáig magányosan töltötte napjait, miközben társai nem fogadták be. A gondozók takarókat és plüssjátékokat adtak neki, hogy csökkentsék szorongását. A kis makákó végül egy plüss orangutánt választott, amelyhez szinte állandóan ragaszkodott – írja a Daily Mail.

A hét hónapos makákó, Punch plüss orangutánjával az Ichikawa Állatkert kifutójában, miután anyja elutasította

Fotó: STR / JIJI PRESS

Miért kapaszkodott plüss orangutánba a kis makákó?

A kölyök viselkedése ösztönös: a makákó kicsinyei születésüktől fogva az anyjuk testébe kapaszkodnak. Mivel Punch nem számíthatott erre a biztonságra, a plüssjáték jelentette számára a fizikai és érzelmi pótlékot. A felvételeken látható, ahogy alvás közben is szorosan öleli a plüss orangutánt, arcát az anyagba fúrva.

Hol él a Punch?

Puch a japán Ichikawa Állatkert lakója. A japán állatkert kifutójában próbált újra kapcsolatot teremteni a majomcsapat tagjaival, miközben gondozói folyamatosan figyelték a szocializációját. A látogatók az elmúlt hetekben rendszeresen gyűltek össze a kifutó körül, hogy lássák, sikerül-e beilleszkednie.

Hogyan fogadta be a majomcsapat a makákót?

A kezdeti nehézségek után fordulat következett be. Egy Onsing nevű felnőtt majom fokozatosan közeledett hozzá, majd egyre többször maradt mellette. A videókon látható, ahogy Onsing szorosan átöleli Punchot, együtt másznak fel a sziklafalon, és a kölyök félelmében hozzá bújik. Ez a fajta elfogadás a majom örökbefogadás egy természetes formájának tekinthető: egy tapasztaltabb egyed védi és támogatja a fiatalabbat. A kis makákó így végre valódi társra talált.

A történet a közösségi médiában terjedt el, ahol milliók látták a magányos kölyköt plüssjátékával. A #HangInTherePunch hashtag rövid idő alatt népszerűvé vált, és látogatók százait vonzotta az állatkertbe. Sokan személyesen is figyelemmel kísérték, hogyan próbál beilleszkedni a csapatba.