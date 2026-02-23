Megható fordulatot vett az elárvult makákó sorsa – szívszorító videó

Hírlevél
38 perce
Olvasási idő: 5 perc
Egy elhagyott kölyök hosszú ideig csak egy puha játékban talált vigaszt, miközben társai sorra elutasították. A makákó története végül váratlan fordulatot vett egy japán állatkertben, ahol most már nem egyedül kell szembenéznie a világgal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
makákóbefogadásállatkert

Az Ichikawa Állatkert gondozói hónapokon át figyelték, hogyan próbál beilleszkedni a kis makákó a csapatba. A júliusban született kölyköt anyja elutasította, ezért mesterséges környezetben nevelték, majd fokozatosan kezdték visszaszoktatni a közösségbe. Az elhagyott makákó sokáig magányosan töltötte napjait, miközben társai nem fogadták be. A gondozók takarókat és plüssjátékokat adtak neki, hogy csökkentsék szorongását. A kis makákó végül egy plüss orangutánt választott, amelyhez szinte állandóan ragaszkodott – írja a Daily Mail.

A hét hónapos makákó, Punch plüss orangutánjával az Ichikawa Állatkert kifutójában, miután anyja elutasította
A hét hónapos makákó, Punch plüss orangutánjával az Ichikawa Állatkert kifutójában, miután anyja elutasította
Fotó: STR / JIJI PRESS

Miért kapaszkodott plüss orangutánba a kis makákó?

A kölyök viselkedése ösztönös: a makákó kicsinyei születésüktől fogva az anyjuk testébe kapaszkodnak. Mivel Punch nem számíthatott erre a biztonságra, a plüssjáték jelentette számára a fizikai és érzelmi pótlékot. A felvételeken látható, ahogy alvás közben is szorosan öleli a plüss orangutánt, arcát az anyagba fúrva.

Hol él a Punch?

Puch a japán Ichikawa Állatkert lakója. A japán állatkert kifutójában próbált újra kapcsolatot teremteni a majomcsapat tagjaival, miközben gondozói folyamatosan figyelték a szocializációját. A látogatók az elmúlt hetekben rendszeresen gyűltek össze a kifutó körül, hogy lássák, sikerül-e beilleszkednie.

Hogyan fogadta be a majomcsapat a makákót?

A kezdeti nehézségek után fordulat következett be. Egy Onsing nevű felnőtt majom fokozatosan közeledett hozzá, majd egyre többször maradt mellette. A videókon látható, ahogy Onsing szorosan átöleli Punchot, együtt másznak fel a sziklafalon, és a kölyök félelmében hozzá bújik. Ez a fajta elfogadás a majom örökbefogadás egy természetes formájának tekinthető: egy tapasztaltabb egyed védi és támogatja a fiatalabbat. A kis makákó így végre valódi társra talált.

A történet a közösségi médiában terjedt el, ahol milliók látták a magányos kölyköt plüssjátékával. A #HangInTherePunch hashtag rövid idő alatt népszerűvé vált, és látogatók százait vonzotta az állatkertbe. Sokan személyesen is figyelemmel kísérték, hogyan próbál beilleszkedni a csapatba.

@wsyreads LATEST UPDATE: We Won!!! Punch is finally receiving real love from a real member of his troop and it’s a moment many people have been hoping to see. After being abandoned at birth and finding comfort in a stuffed toy, Punch spent a long time learning how to trust and feel safe around other monkeys. Now, he’s slowly being accepted, cared for, and groomed by another monkey, a powerful sign of bonding and belonging in primate communities. Following an initially isolated period, Punch has begun to integrate and interact positively with the other monkeys at the zoo. Watching him go from loneliness to connection is incredibly heartwarming. Step by step, Punch is finding his place… and it truly looks like he’s going to be alright. 🥹💛 #fyp #punchmonkey #wholesome #animallovers #foundfamily ♬ cardigan - Taylor Swift

 

