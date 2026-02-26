20 milliós karórát loptak el egy turista csuklójáról

Hírlevél
Egy német turista békésen sétált Palma elegáns bevásárlóutcáján, amikor pillanatok alatt megtörtént a baj. Mallorca újabb luxusóra-rablás helyszíne lett, az áldozattól egy 53 ezer eurós karórát téptek le fényes nappal.
Az eset február 17-én, délután öt óra körül történt a Jaume III sugárúton, Mallorca egyik legelőkelőbb sétálóutcáján.

Mallorca fővárosában, Palma elegáns Jaume III utcáján történt a több tízmilliós rablás.
Mallorca fővárosában, Palma elegáns Jaume III utcáján történt a több tízmilliós rablás.
Fotó: Unsplash

Hogyan történt a rablás Mallorcan?

A rendőrségi beszámoló szerint a Mallorca fővárosában sétáló német turistát két fiatal férfi szólította meg. Az egyikük hirtelen megragadta a karját, miközben a másik egyetlen mozdulattal letépte csuklójáról az IWC Portugieser 44 típusú luxusórát – írja a Bild cikke.

A karóra értéke megközelítőleg 53 000 euró – mai árfolyamon több mint 20 millió forint. 

A támadás mindössze néhány másodpercig tartott, az elkövetők pedig nyomtalanul eltűntek.

A turista szerencsére nem sérült meg.

Sorozatos luxusóra-rablások zajlanak Mallorcán?

A hatóságok vizsgálják, hogy a mostani eset összefüggésben állhat-e korábbi bűncselekményekkel. A sértett a rendőröknek azt mondta, hogy az elkövetők arab származásúnak tűntek.

A környék üzleteinek térfigyelő kameráit már kikérték, a rendőrség reméli, hogy a felvételek segítenek azonosítani a támadókat.

A gyanú nem alaptalan: február elején három feltételezett bandatagot tartóztattak le, akiket azzal gyanúsítanak, hogy 2025-ben Mallorca és Ibiza területén összesen mintegy 525 000 euró értékben raboltak el luxusórákat.

A hatóságok most azt vizsgálják, hogy ugyanaz a kör állhat-e az újabb, 53 ezer eurós rablás mögött.

 

