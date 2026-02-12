Szívszorító: csapdába esett egy fiatal manátusz, miközben a túlélésért küzdött

A 410 fontos, vagyis közel 186 kilogrammos állatot egy rutin ellenőrzést végző munkáscsapat fedezte fel egy viharvíz-elvezető aknában. A manátusz egy úgynevezett „storm baffle box” szerkezetben rekedt, amelyet eredetileg hordalék és szemét kiszűrésére terveztek – írja a Fox Weather.
Összefogás a manátusz megmentéséért
A munkások azonnal értesítették a Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) szakembereit, akik gyorsan a helyszínre érkeztek. Rövid időn belül több szervezet, köztük a tűzoltóság, műszaki mentő csapatok is bekapcsolódtak a mentésbe.
A csapatok órákon át dolgoztak, eltávolították az akna fedelét, majd az aszfaltot is felvágták, hogy biztonságosan hozzáférjenek az állathoz.
Este 9 órára sikerült kiemelni a fiatal egyedet, akit a SeaWorld intézményébe szállítottak megfigyelésre és rehabilitációra.
Az első vizsgálatok szerint
alultáplált volt, és több nyílt sebet találtak a farka és az uszonyai közelében.
A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy sérült vagy bajba jutott lamantin észlelése esetén azonnal hívják az FWC segélyvonalát, mert egy telefonhívás is életet menthet.
Rengeteg manátusz pusztult el
2021 első két hónapjában Floridában a manátuszok pusztulása drámaian megnőtt: több mint 400 tengeri tehén hulláját jegyezték fel, ami több mint háromszor annyi volt, mint az elmúlt öt év azonos időszakában.