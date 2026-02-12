Hírlevél
Szívszorító: csapdába esett egy fiatal manátusz, miközben a túlélésért küzdött

Életveszélyes helyzetbe került egy fiatal lamantin a floridai hideghullám idején, amikor menedéket keresett a melegebb vízben. A manátusz a hideg elől egy melbourne beach-i csapadékvíz-elvezető rendszerbe úszott be, ahol végül csapdába esett.
A 410 fontos, vagyis közel 186 kilogrammos állatot egy rutin ellenőrzést végző munkáscsapat fedezte fel egy viharvíz-elvezető aknában. A manátusz egy úgynevezett „storm baffle box” szerkezetben rekedt, amelyet eredetileg hordalék és szemét kiszűrésére terveztek írja a Fox Weather.

manátusz
A manátuszok békés, növényevő tengeri emlősök, amelyek főként sekély, meleg vizű part menti területeken és folyótorkolatokban élnek, és érzékenyek a hidegre.
Fotó: Unplash

Összefogás a manátusz megmentéséért

A munkások azonnal értesítették a Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) szakembereit, akik gyorsan a helyszínre érkeztek. Rövid időn belül több szervezet, köztük a tűzoltóság, műszaki mentő csapatok  is bekapcsolódtak a mentésbe.

A csapatok órákon át dolgoztak, eltávolították az akna fedelét, majd az aszfaltot is felvágták, hogy biztonságosan hozzáférjenek az állathoz.

Este 9 órára sikerült kiemelni a fiatal egyedet, akit a SeaWorld intézményébe szállítottak megfigyelésre és rehabilitációra.
Az első vizsgálatok szerint 

alultáplált volt, és több nyílt sebet találtak a farka és az uszonyai közelében.

A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy sérült vagy bajba jutott lamantin észlelése esetén azonnal hívják az FWC segélyvonalát, mert egy telefonhívás is életet menthet.

Rengeteg manátusz pusztult el

2021 első két hónapjában Floridában a manátuszok pusztulása drámaian megnőtt: több mint 400 tengeri tehén hulláját jegyezték fel, ami több mint háromszor annyi volt, mint az elmúlt öt év azonos időszakában.

 

 

