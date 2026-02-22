Újabb döbbenetes részletek: ő akarta megölni Donald Trumpot

A Mar-a-Lago körül kialakított biztonsági zónát hajnali 1:30 körül sértette meg a férfi. Az amerikai titkosszolgálat közlése szerint az északi kapunál észlelték, kezében fegyverrel. A felszólításra letette az üzemanyagkannát, de a puskát lőállásba emelte. Ekkor egy megyei seriffhelyettes és két titkosszolgálati ügynök tüzet nyitott rá. A férfit a helyszínen halottnak nyilvánították - írja a Fox News.

Mar-a-Lago: azonosították a lelőtt fegyveres férfit – új részletek a Trump elleni incidensről Fotó: Aaron Schwartz / Getty Images / AFP

A hatóságok megerősítették, hogy Trump a történtek idején nem tartózkodott Floridában, és a védett személyek közül senki nem volt a birtokon. A Fehér Ház egyelőre nem reagált az esetre.

A mar-a-lago lövöldözés gyanúsítottját Austin Tucker Martinként azonosították, aki Észak-Karolinából érkezett. A megyei seriff sajtótájékoztatón közölte, hogy a férfi nem váltott szót az intézkedőkkel, kizárólag a „dobja el a tárgyakat” felszólítás hangzott el.

FBI-vizsgálat indult

Az ügyben az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda, azaz az Federal Bureau of Investigation is vizsgálatot indított, mivel az incidens az elnöki védelem alatt álló területen történt. A nyomozás kiterjed a férfi hátterére, esetleges indítékára, valamint az erő alkalmazásának körülményeire is.

Az FBI miami különleges ügynöke közölte: bizonyítékokat gyűjtenek, elemzik a térfigyelő kamerák felvételeit, és arra kérik a környék lakóit, hogy vizsgálják át saját biztonsági kameráik anyagát is.

A nyomozás teljes körű, az amerikai titkosszolgálat és a szövetségi hatóságok együttműködésben vizsgálják a történteket. A Mar-a-Lago körül történt fegyveres incidens ismét ráirányította a figyelmet Trump személyének kiemelt biztonsági kockázataira az Egyesült Államokban.