Fegyveres férfi akarta megölni Donald Trumpot – drámai részletek

Egy huszonéves férfit lőttek le vasárnap hajnalban, miután megsértette Mar-a-Lago biztonsági zónáját Floridában. A birtok Donald Trump tulajdonában áll – írja a Le Monde.

Mar-a-Lago: fegyveres férfit lőttek le Trump floridai birtokán – újabb merényletkísérlet árnyéka vetül az elnökre (Fotó: Kevin Dietsch/Getty Images)

Az amerikai titkosszolgálat közlése szerint a férfi hajnali 1:30 körül jelent meg a Mar-a-Lago északi kapujánál. A hatóságok szerint sörétes puskát és egy üzemanyagkannát tartott magánál.

Az ügynökök felszólították, hogy dobja el a tárgyakat. A Palm Beach megyei seriff, Ric Bradshaw tájékoztatása szerint a férfi letette az üzemanyagkannát, de a puskát lőállásba emelte. Ezt követően egy seriffhelyettes és két titkosszolgálati ügynök tüzet nyitott rá.

A férfit a helyszínen halottnak nyilvánították. A hatóságok közlése szerint egyetlen rendvédelmi dolgozó sem sérült meg. Az amerikai titkosszolgálat megerősítette, hogy az általuk védett személyek közül senki nem tartózkodott a birtokon az incidens idején. Trump Washingtonban volt.

A Fehér Ház részéről nem érkezett azonnali reakció.

Trump korábban több merényletkísérlet célpontja volt. A hónap elején életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Ryan Routhot, aki 2024 szeptemberében egy floridai golfpályán tervezett támadást. Két hónappal korábban Pennsylvaniában egy kampányrendezvényen Matthew Crooks több lövést adott le Trump irányába, amelyek közül az egyik a volt elnök jobb fülét súrolta. A támadásban egy résztvevő meghalt. Crooksot a helyszínen lelőtték, indítéka ismeretlen maradt.

A vasárnapi incidens gyanúsítottjának nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, amíg a hatóságok nem értesítik a hozzátartozókat.

Az amerikai titkosszolgálat felel az elnök, az alelnök, a volt elnökök és családtagjaik, valamint a jelentős választási jelöltek és a látogató külföldi államfők védelméért.