Találgatás indult Margot Robbie körül – a rajongók kiálltak mellette

A szőke bombázót 2013-ban, a Wall Street farkasa című filmben ismertük meg. Tizenhat évvel később Margot Robbie Londonban kápráztatta el a közönséget az Üvöltő szelek premierjén.
Margot Robbietalálgatásszépség

Margot Robbie annyira jól nézett ki Londonban, hogy a TMZ amerikai bulvárhír-weboldal is feltette a kérést: vajon hogyan lehet, hogy a színésznő évről évre egyre szebb? Az amerikai sztár az Üvöltő szelek premierjén egy egyedi tervezésű, fűzős estélyiben jelent meg.

Margot Robbie az Üvöltő szelek premierjén Londonban – Fotó: LOREDANA SANGIULIANO / ANADOLU
Margot Robbie az Üvöltő szelek premierjén Londonban
Fotó: LOREDANA SANGIULIANO / ANADOLU

A TMZ meg is szavaztatta olvasóit, hogy Margot Robbie a genetikájának, vagy esetleg orvosi beavatkozásoknak köszönheti szépségét. Több mint 2000 szavazat után 49 százalék az előbbire, 51 százalék az utóbbira voksolt, vagyis az olvasok közel fele hisz a színésznő természetes szépségében. 

