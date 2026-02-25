Szörnyű tragédia – elhunyt a színészlegenda lánya

A Martin Short lánya körüli tragédia hétfő este történt, amikor a Los Angeles-i rendőrség 18:43-kor riasztást kapott Katherine Short címére egy feltételezett öngyilkosság miatt. A helyszínre érkező rendőrök és mentők egy elhunyt nőt találtak, ezt követően hivatalos nyomozás indult. A Los Angeles-i tűzoltóság megerősítette, hogy lövésről érkezett bejelentés a lakásnál – írja a GoodMorningAmerica.

Martin Short lánya 42 éves korában hunyt el – Fotó: Tiffany Rose / Getty Images North America

Martin Short lánya szakmai pályája és a család megrendítő közleménye

A család közleményben erősítette meg a tragikus hírt:

„Mély fájdalommal erősítjük meg Katherine Hartley Short halálát. A Short családot lesújtotta a veszteség, és tiszteletben tartást kér ebben a nehéz időszakban.”

Martin Short lánya, Katherine Short nemcsak ismert színész gyermeke volt, hanem saját jogán is komoly szakmai karriert épített. 2006-ban pszichológia és gender studies szakon szerzett diplomát a New York University intézményében, majd 2010-ben szociális munka mesterdiplomát kapott a University of Southern California egyetemen.

Dolgozott a UCLA Resnick Neuropsychiatric Hospital intézményében, magánpraxisban tevékenykedett mint engedéllyel rendelkező klinikai szociális munkás, és részmunkaidőben az Amae Health klinikán is segítette a pácienseket. Aktív mentális egészség aktivista volt, és részt vett a Bring Change 2 Mind jótékonysági szervezet munkájában is.

Martin Short lánya és a családi kötelék

Katherine Short egyike volt annak a három gyermeknek, akiket Martin Short néhai feleségével, Nancy Dolman színésznővel nevelt. Dolman 2010. augusztus 21-én hunyt el petefészekrák következtében, 30 év házasság után.

A család mindig híres volt összetartásáról. Martin Short egy korábbi interjúban hangsúlyozta, hogy számára alapelv volt: a gyerekeknek szeretniük kell egymást és ki kell jönniük egymással.

Katherine több nyilvános eseményen is elkísérte édesapját, többek között a The Producers 2003-as utópartiján és a Vanity Fair Oscar-gálán 2011-ben.

Mit lehet tudni a tragédia körülményeiről?

A Los Angeles-i rendőrség jelenleg is vizsgálja az ügyet. A bejelentés egy lehetséges öngyilkosság miatt érkezett, a helyszínen pedig lövésre utaló információk merültek fel. A hivatalos halálok megállapítása még folyamatban van.