Másnaposság a munkahelyen: hibák, amiket nem szabad elkövetni

A kutatás szerint a dolgozók jelentős része heti egy vagy akár két alkalommal is másnaposság jeleit mutatja a munkahelyén. Ilyenkor sokan nem a feladataikra figyelnek, hanem az órát nézik, és azt számolják, mikor telik le végre a munkaidő – írja a DailyStar.

Másnaposság munka közben: egyre több dolgozó érkezik kimerülten, ami hibákhoz és kínos helyzetekhez vezet Fotó:Illusztráció/Unplash

A megkérdezettek egynegyede bevallotta, hogy az egész napját végigszenvedi, míg harmaduk próbálja eltitkolni az állapotát a kollégák elől. Ugyanennyien viszont nyíltan dicsekednek az előző esti ivászattal – mintha a másnaposság valamilyen trófea lenne.

Másnaposság és munkahelyi bakik

A számok egyértelműek:

6% rossz e-mailt küldött ügyfélnek.

4% rossz megbeszélésen jelent meg.

3% már belefutott abba a kínos helyzetbe, hogy egy kollégát szidó e-mailt véletlenül pont neki is elküldött.

Sokan próbálnak túlélni erős kávéval, zsíros reggelivel vagy vastag sminkkel, míg a dolgozók egynegyede inkább beteget jelent — pusztán a másnaposság miatt.

Miért nem oldja meg a problémát a „száraz január”?

A szakértők szerint az időszakos alkoholmegvonás sokaknál visszaüt. A hirtelen leállás után az agy jutalmazó rendszere érzékenyebbé válik, így az első ivásnál erősebb vágy és nagyobb mennyiség jelentkezhet.

Ezért a másnaposság sokaknál nem megszűnik, hanem ciklikusan visszatér — különösen azoknál, akik csak rövid távú kihívásokkal próbálják kezelni a problémát.

Másnaposság nélkül inni? Ez az ital mindent megváltoztat

Sokan ismerik azt az érzést, amikor egy kellemes esti borozás másnap már korántsem tűnik jó ötletnek. A másnaposság azonban nemcsak az erős italok sajátja: a hagyományos bor alkoholtartalma is könnyen megterhelheti a szervezetet. Erre kínál most meglepő megoldást egy új trend: az alacsony alkoholtartalmú, úgynevezett „session bor”.

Ha ezekkel a módszerekkel enyhítené a másnaposságot, rossz hírünk van

Az átbulizott ünnepi éjszakák után sokan a közismert praktikákhoz fordulnak a kellemetlen tünetek enyhítésének reményében. A szakértők azonban másképp gondolják: a legtöbb beváltnak hitt megoldás nem használ a másnaposság ellen.