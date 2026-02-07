Ez hihetetlen, kaviárral bővíti kínálatát a McDonald’s

A világ egyik legismertebb gyorsétteremlánca, a McDonald’s Valentin‑nap alkalmából limitált kiadású, exkluzív McNugget Caviar csomaggal lepi meg a vásárlóit.

A McDonald’s Valentin‑napi különleges dobozában kaviárt is találunk

Fotó: McDonald's

Aki szeretné feldobni a csirke‑falatokat egy kis luxussal, az most az egyedi csomagban egy doboz szibériai tokhalból származó kaviárt is talál. Bár elsőre furcsának hangzik a McNugget és kaviár párosítás, valójában ez egy új gasztrotrend része, amelyben a gyorséttermi komfortételek találkoznak a fine dining világával. A készletek kizárólag online érhetők el egy speciális weboldalon, és limitált mennyiségben kerülnek szétosztásra – csupán időben kell lecsapni rájuk február 10‑én – írja a PR Newswire.

A McDonald’s felkavarja a közízlést

Ez az akció nemcsak egy frappáns marketingfogás, hanem egyben reflektál is a közösségi médiában terjedő szokásra, ahol egyre többen posztolják, hogyan turbózzák fel kedvenc gyorsételüket különleges hozzávalókkal.

Legyen szó romantikus randiról vagy csak egy játékos gasztro‑kalandról, a McDonald’s most merész, és roppant egyedi módon kavarta fel a közízlést Valentin‑nap alkalmából.

Amúgy a csirke‑falatokhoz 25 dollár értékű ajándékkártya, tejföl‑szerű mártogatós és egy elegáns gyöngyházkanál is jár. Ráadásul teljesen ingyenes kínálja ezt a Meki, csupán időben le kell csapni rá. Az egyetlen rossz hírünk az, hogy sajnos erre itthonról nincs lehetőség.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy ritka újítással rukkolt elő a McDonald’s. A cég Big Arch nevű újdonsága a chicagói központi étteremben jelent meg.