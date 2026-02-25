Hírlevél
Durvul a kampány: megvertek egy fideszes aktivistát, aki számon kérte a plakátrongálót – videó

Kitálalt az ukrán elemző Magyar Péterről – bajt fog hozni ránk

Baltával és késsel rontottak be egy mecsetbe

Felfegyverkezve ment be egy férfi egy mecsetbe az Egyesült Királyságban. A mecsetben tartózkodók észrevették a gyanús személy táskájából kilógó baltát, és azonnal értesítették a rendőröket.
Letartóztattak egy férfit, aki baltával és késsel felfegyverkezve ment be egy mecsetbe Manchesterben – tájékoztat a BBC

Letartóztattak egy férfit, aki baltával és késsel felfegyverkezve ment be egy mecsetbe Manchesterben. (A kép illusztráció.)
Letartóztattak egy férfit, aki baltával és késsel felfegyverkezve ment be egy mecsetbe Manchesterben (A kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

A rendőrség közlése szerint a 40 év körüli férfi kedd este baltával és késsel lépett be a Central Mosque mecsetbe egy másik férfi mellett. 

A mecsetben a ramadán alatti éjszakai imádság zajlott, ezért az épületben sokan tartózkodtak. Az önkéntesek vették észre az egyik férfi táskájából kinyúló baltát. 

A személyzet gyorsan egy oldalsó szobába terelte a két férfit, hogy ne törjön ki pánik a mecsetben, majd értesítették a rendőrséget.

A rendőrség őrizetbe vette a baltát cipelő férfit, a társát még keresik. 

Az incidensben senki sem sérült meg. 

