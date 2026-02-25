Baltával és késsel rontottak be egy mecsetbe

Letartóztattak egy férfit, aki baltával és késsel felfegyverkezve ment be egy mecsetbe Manchesterben – tájékoztat a BBC.

A rendőrség közlése szerint a 40 év körüli férfi kedd este baltával és késsel lépett be a Central Mosque mecsetbe egy másik férfi mellett.

A mecsetben a ramadán alatti éjszakai imádság zajlott, ezért az épületben sokan tartózkodtak. Az önkéntesek vették észre az egyik férfi táskájából kinyúló baltát.

A személyzet gyorsan egy oldalsó szobába terelte a két férfit, hogy ne törjön ki pánik a mecsetben, majd értesítették a rendőrséget.

A rendőrség őrizetbe vette a baltát cipelő férfit, a társát még keresik.

Az incidensben senki sem sérült meg.

