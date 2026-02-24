Lenyűgöző látvány: így játszik anyamedve és bocsa a Kelemen-havasokban – videó

A felvétel – amelyen a hatalmas medve és bocsa látható – a Kelemen-havasok Nemzeti Parkban készült, a vállalat egyik mérnöke rögzítette, majd a közösségi médiában osztották meg – írja a Maszol.

Az anyamedve és bocsa az erdélyi havasokban tűnt fel

Fotó: Unsplash

A medve óriási távolságokat jár be

A bejegyzésben arra is kitérnek, hogy a nőstény medvéknek általában két vagy három bocsuk születik – ritkán négy is –, és rendkívül odaadóan gondoskodnak róluk. A kicsinyek legalább két évig maradnak az anyjuk mellett.

A medvék élelem után kutatva nagy távolságokat járnak be, kiemelkedően fejlett szaglásukra támaszkodva. Táplálékuk túlnyomórészt növényi eredetű, de halakat, kisebb emlősöket, madarakat, tojásokat és rovarokat is fogyasztanak.

A mintegy 24 556 hektáros nemzeti park Suceava, Maros, Beszterce-Naszód és Hargita megyék területén fekszik, és egyike annak a 22 védett területnek, amelyet a Romsilva kezel.

Erdély és Szlovákia határvidékéről egyre gyakrabban tévednek át medvék Magyarországra, így a túrázóknak és kirándulóknak érdemes tisztában lenniük az alapvető szabályokkal.

