Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Durva lépés jöhet: betiltanák az orosz kőolaj szállítását a Barátság vezetéken

Ezt látnia kell!

Trump fia nem kertelt a luxizó ukránokkal kapcsolatban

medve

Lenyűgöző látvány: így játszik anyamedve és bocsa a Kelemen-havasokban – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Látványos felvételt tett közzé a Romsilva állami erdőgazdálkodási vállalat. A videón egy anyamedve és bocsa látható, amint a vastag hóban bóklásznak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
medvevideóErdély

A felvétel – amelyen a hatalmas medve és bocsa látható – a Kelemen-havasok Nemzeti Parkban készült, a vállalat egyik mérnöke rögzítette, majd a közösségi médiában osztották meg – írja a Maszol.

Az anyamedve és bocsa az erdélyi havasokban tűnt fel – Fotó: Unsplash
Az anyamedve és bocsa az erdélyi havasokban tűnt fel
Fotó: Unsplash

A medve óriási távolságokat jár be

A bejegyzésben arra is kitérnek, hogy a nőstény medvéknek általában két vagy három bocsuk születik – ritkán négy is –, és rendkívül odaadóan gondoskodnak róluk. A kicsinyek legalább két évig maradnak az anyjuk mellett.

A medvék élelem után kutatva nagy távolságokat járnak be, kiemelkedően fejlett szaglásukra támaszkodva. Táplálékuk túlnyomórészt növényi eredetű, de halakat, kisebb emlősöket, madarakat, tojásokat és rovarokat is fogyasztanak.

A mintegy 24 556 hektáros nemzeti park Suceava, Maros, Beszterce-Naszód és Hargita megyék területén fekszik, és egyike annak a 22 védett területnek, amelyet a Romsilva kezel.

Ha medvével találkozunk, ez mentheti meg az életünket

Erdély és Szlovákia határvidékéről egyre gyakrabban tévednek át medvék Magyarországra, így a túrázóknak és kirándulóknak érdemes tisztában lenniük az alapvető szabályokkal.

Medvecsaládba botlott az erdőben a miniszteri biztos – videó

Tusványos felé tartva igazi erdei meglepetésben volt része L. Simon Lászlónak: egy anyamedve és bocsának társaságába csöppent a Transzfogarasi út mellett.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!