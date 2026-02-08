Medve miatt kerültek életveszélybe magyar turisták a Székelykőnél

Hírlevél
Két magyar turista életveszélyes helyzetbe került a Székelykő térségében, Romániában, egy hegyi kirándulás során. A medve elől menekültek, majd egy meredek, nehezen megközelíthető sziklán rekedtek. A bajba jutott kirándulókat végül hegyimentők hozták le biztonságban.
A medve felbukkanása váratlan veszélyhelyzetet teremtett a hegyen túrázó magyarok számára. A menekülés során olyan pontra jutottak, ahonnan már nem tudtak önerőből lejutni.

Két magyar turistát megtámadott egy medve Székelykő környékén (A kép illusztráció)
Két magyar turistát megtámadott egy medve Székelykő környékén (a kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

Medve elől menekültek a magyar turisták

A hegyimentők tájékoztatása szerint a két magyar turista szombaton került bajba a Székelykő környékén, amikor egy medve miatt hirtelen irányt váltottak. A menekülés közben egy meredek sziklaszirtre jutottak, ahol megálltak, de onnan továbbhaladni már nem tudtak. A terep adottságai miatt a visszaút is lehetetlenné vált számukra.

A riasztást követően a hegyimentők felkutatták a sziklán rekedt turistákat, majd kötélbiztosítással segítették őket a biztonságos leereszkedésben. 

A mentési művelet sikeresen zajlott le, a turisták sérülések nélkül megúszták az esetet. A mentők szerint a gyors beavatkozás elengedhetetlen volt a további veszély elkerüléséhez – számolt be a Maszol.ro információi alapján a Magyar Nemzet.

