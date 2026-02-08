Medve miatt kerültek életveszélybe magyar turisták a Székelykőnél

A medve felbukkanása váratlan veszélyhelyzetet teremtett a hegyen túrázó magyarok számára. A menekülés során olyan pontra jutottak, ahonnan már nem tudtak önerőből lejutni.

Két magyar turistát megtámadott egy medve Székelykő környékén (a kép illusztráció)

Fotó: Unsplash

Medve elől menekültek a magyar turisták

A hegyimentők tájékoztatása szerint a két magyar turista szombaton került bajba a Székelykő környékén, amikor egy medve miatt hirtelen irányt váltottak. A menekülés közben egy meredek sziklaszirtre jutottak, ahol megálltak, de onnan továbbhaladni már nem tudtak. A terep adottságai miatt a visszaút is lehetetlenné vált számukra.

A riasztást követően a hegyimentők felkutatták a sziklán rekedt turistákat, majd kötélbiztosítással segítették őket a biztonságos leereszkedésben.

A mentési művelet sikeresen zajlott le, a turisták sérülések nélkül megúszták az esetet. A mentők szerint a gyors beavatkozás elengedhetetlen volt a további veszély elkerüléséhez – számolt be a Maszol.ro információi alapján a Magyar Nemzet.

