Ilyet még nem látott: síelő macik lepték el a pályát – videó

A Sierra Nevada hegységben nem ritka a vadállat észlelés, ám az, hogy medvék egy aktív sípályán jelenjenek meg, még a helyieket is meglepte. Az eset a Northstar California Resort területén történt, amely a Tahoe-tó közelében fekszik. A felvételeken egy nőstény és két medvebocs látható, amint a sífelvonó alatt szelik át a hóval borított sípályát, majd eltűnnek az erdőben. A síközpont vezetése szerint az eset nem járt fennakadással, az állatok csupán áthaladtak a területen - tájékoztat a mynews4.com.

A medvék a sífelvonó alatt futottak át a havas terepen

Fotó: News 4 Reno / YouTube

Hogyan kerültek medvék egy működő síközpont területére?

A síközpont természetes élőhelyen működik, így a vadállatok mozgása nem szokatlan. A medvék a hegyvidéki erdőkben élnek, és területük gyakran átfedi a sípályák környezetét. Egy ilyen áthaladás inkább természetes mozgás, mint rendkívüli esemény.

Bár sokan úgy gondolják, hogy a medvék egész télen alszanak, a valóság árnyaltabb. A fekete medvék téli álomhoz hasonló, úgynevezett torpor állapotba kerülnek, amelyből enyhébb időben felébredhetnek. A Tahoe-tó térségében tapasztalt enyhébb időjárás hozzájárulhat ahhoz, hogy az állatok mozogjanak és táplálékot keressenek.

Mit kell tenni, ha medvét látunk síelés közben?

Tartsunk biztonságos távolságot, ne közelítsük meg az állatot;

ne próbáljuk etetni vagy fotózás céljából magunkhoz csalogatni;

figyelmeztessük a közelben lévőket nyugodtan, pánikkeltés nélkül;

kövessük a síközpont medvebiztonságra vonatkozó előírásait.

A szakemberek szerint a medvék általában kerülik az embereket. A sípályán való átfutás nem jelent automatikus veszélyt, ha a látogatók megőrzik a nyugalmukat és távolságot tartanak. A konfliktusok többsége emberi figyelmetlenségből adódik

