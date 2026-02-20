Ilyet még nem látott: síelő macik lepték el a pályát – videó

A Sierra Nevada hegységben nem ritka a vadállat észlelés, ám az, hogy medvék egy aktív sípályán jelenjenek meg, még a helyieket is meglepte. Az eset a Northstar California Resort területén történt, amely a Tahoe-tó közelében fekszik. A felvételeken egy nőstény és két medvebocs látható, amint a sífelvonó alatt szelik át a hóval borított sípályát, majd eltűnnek az erdőben. A síközpont vezetése szerint az eset nem járt fennakadással, az állatok csupán áthaladtak a területen - tájékoztat a mynews4.com.
Hogyan kerültek medvék egy működő síközpont területére?
A síközpont természetes élőhelyen működik, így a vadállatok mozgása nem szokatlan. A medvék a hegyvidéki erdőkben élnek, és területük gyakran átfedi a sípályák környezetét. Egy ilyen áthaladás inkább természetes mozgás, mint rendkívüli esemény.
Bár sokan úgy gondolják, hogy a medvék egész télen alszanak, a valóság árnyaltabb. A fekete medvék téli álomhoz hasonló, úgynevezett torpor állapotba kerülnek, amelyből enyhébb időben felébredhetnek. A Tahoe-tó térségében tapasztalt enyhébb időjárás hozzájárulhat ahhoz, hogy az állatok mozogjanak és táplálékot keressenek.
Mit kell tenni, ha medvét látunk síelés közben?
- Tartsunk biztonságos távolságot, ne közelítsük meg az állatot;
- ne próbáljuk etetni vagy fotózás céljából magunkhoz csalogatni;
- figyelmeztessük a közelben lévőket nyugodtan, pánikkeltés nélkül;
- kövessük a síközpont medvebiztonságra vonatkozó előírásait.
A szakemberek szerint a medvék általában kerülik az embereket. A sípályán való átfutás nem jelent automatikus veszélyt, ha a látogatók megőrzik a nyugalmukat és távolságot tartanak. A konfliktusok többsége emberi figyelmetlenségből adódik
A legtöbb esetben az állatok gyorsan továbbhaladnak, ha nem érzik magukat fenyegetve.