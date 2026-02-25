Erre nem volt felkészülve: munka közben támadt a medve

A háromszéki medvetámadás nem elszigetelt eset: a medveveszély Kovászna megyében az elmúlt években folyamatosan erősödött, miközben a medveállomány növekedése statisztikailag is kimutatható. A hatóságok szerint a megduplázódott medveállomány miatt egyre több a beavatkozás és a lakossági riasztás - tájékoztat a Maszol.

Medvetámadás történt Romániában - Fotó: DOMINIQUE FAGET / AFP

Hol történt az idei első medvetámadás Háromszéken?

Az idei első medvetámadás Oltszemen történt, ahol egy helyi gazdaságban dolgozó férfira támadt rá az állat. A riasztást követően a Kovászna megyei csendőrség azonnal a helyszínre vonult, azonban a medve addigra visszahúzódott az erdőbe. A sérültet mentő szállította kórházba, állapotáról hivatalos részleteket nem közöltek.

A hatóságok tájékoztatása szerint 2026 eleje óta már öt alkalommal volt medveriasztás Háromszéken, többek között Oltszem, Páva, Sepsiszentgyörgy és Csernáton térségében.

Miért nőtt meg ennyire a medveállomány Kovászna megyében?

A szakhatósági adatok szerint az elmúlt tíz évben megduplázódott medveállomány jellemzi Háromszéket. Míg 2014-ben körülbelül 1200 példányt tartottak nyilván, addig 2025-re számuk elérte a 2343-at.

Mekkora a romániai medvepopuláció jelenleg?

A legfrissebb tudományos felmérések szerint a romániai medvepopuláció 10 400 és 12 800 közé tehető. A szakemberek szerint ez a létszám több mint kétszerese annak az optimális állománynak, amelyet az ország területére megfelelőnek tartanak.

Az országos tendencia összhangban van a háromszéki adatokkal, ahol a megduplázódott medveállomány már kézzelfogható következményekkel jár.

Mit tesznek a hatóságok a medveveszély csökkentésére?

A hatóságok rendszeres járőrözéssel és azonnali kivonulással reagálnak a lakossági bejelentésekre. A medveriasztás Háromszéken már az év első hónapjaiban megkezdődött, ami jelzi, hogy a probléma nem időszakos.

Medve támadt egy székelyföldi pásztorra

Elképesztő! Medvetámadás áldozata lett egy 45 éves férfi hétfőn délelőtt a Nyárádgálfalvához tartozó Nyomár külterületén.

Medvetámadás Szlovákiában: a fia szeme láttára marcangolta az apát a vadállat

Súlyos medvetámadás rázta meg a hétvégén Szlovákiát, amikor egy 57 éves férfire rontott rá egy nőstény medve az erdőben. A medvetámadás során az áldozat életét végül a fia mentette meg, aki kénytelen volt lelőni a vadállatot, hogy kiszabadítsa apját a marcangoló állat karmaiból.