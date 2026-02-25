Hírlevél
Rendkívüli

Durvul a kampány: megvertek egy fideszes aktivistát, aki számon kérte a plakátrongálót – videó

Háború

Kitálalt az ukrán elemző Magyar Péterről – bajt fog hozni ránk

medvetámadás

Erre nem volt felkészülve: munka közben támadt a medve

Egy férfi sérült meg Oltszemen, miután rátámadt egy nagyvad munka közben. A medvetámadás ismét ráirányította a figyelmet a háromszéki települések közelében egyre gyakrabban felbukkanó állatokra és a növekvő kockázatokra.
medvetámadásErdélyveszély

A háromszéki medvetámadás nem elszigetelt eset: a medveveszély Kovászna megyében az elmúlt években folyamatosan erősödött, miközben a medveállomány növekedése statisztikailag is kimutatható. A hatóságok szerint a megduplázódott medveállomány miatt egyre több a beavatkozás és a lakossági riasztás - tájékoztat a Maszol.

medvetámadás, Tola, a brown bear living in "partial freedom" at the Proaza park, is seen in its environment 06 June in the northwestern Spanish region of Asturies. The brown bears of Europe and Asia will not enjoy stepped-up international protection after a bid to secure a total ban on trade in brown bear products failed at the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) meeting in Harare 17 June. (Photo by DOMINIQUE FAGET / AFP)
Medvetámadás történt Romániában - Fotó: DOMINIQUE FAGET / AFP

Hol történt az idei első medvetámadás Háromszéken?

Az idei első medvetámadás Oltszemen történt, ahol egy helyi gazdaságban dolgozó férfira támadt rá az állat. A riasztást követően a Kovászna megyei csendőrség azonnal a helyszínre vonult, azonban a medve addigra visszahúzódott az erdőbe. A sérültet mentő szállította kórházba, állapotáról hivatalos részleteket nem közöltek.

 A hatóságok tájékoztatása szerint 2026 eleje óta már öt alkalommal volt medveriasztás Háromszéken, többek között Oltszem, Páva, Sepsiszentgyörgy és Csernáton térségében.

Miért nőtt meg ennyire a medveállomány Kovászna megyében?

A szakhatósági adatok szerint az elmúlt tíz évben megduplázódott medveállomány jellemzi Háromszéket. Míg 2014-ben körülbelül 1200 példányt tartottak nyilván, addig 2025-re számuk elérte a 2343-at.

Mekkora a romániai medvepopuláció jelenleg?

A legfrissebb tudományos felmérések szerint a romániai medvepopuláció 10 400 és 12 800 közé tehető. A szakemberek szerint ez a létszám több mint kétszerese annak az optimális állománynak, amelyet az ország területére megfelelőnek tartanak. 

Az országos tendencia összhangban van a háromszéki adatokkal, ahol a megduplázódott medveállomány már kézzelfogható következményekkel jár.

Mit tesznek a hatóságok a medveveszély csökkentésére?

A hatóságok rendszeres járőrözéssel és azonnali kivonulással reagálnak a lakossági bejelentésekre. A medveriasztás Háromszéken már az év első hónapjaiban megkezdődött, ami jelzi, hogy a probléma nem időszakos.

