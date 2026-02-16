Medve támadt egy székelyföldi pásztorra

A Maros megyei rendőrség közleménye szerint hétfőn 11 óra 30 perc körül a Nyárádszeredai 5-ös számú Vidéki Rendőrőrs munkatársait értesítették, hogy egy 45 éves férfi medvetámadás áldozata lett, miközben állatait legeltette Nyomár település határában, számolt be a maszol.ro.

A székelyföldi medvetámadásban egy 45 éves pásztor sérült meg

Fotó: Unsplash/illusztráció

Eljárás indult a medvetámadás miatt

A helyszínre azonnal riasztották a mentőegységet, valamint rendőrök is kiszálltak a szükséges vizsgálatok lefolytatása érdekében. A férfit kórházba szállították további orvosi ellátásra és kivizsgálásra. Az ügyben gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indult eljárás.

A történtekről értesítették a Maros Megyei Csendőrfelügyelőség képviselőit, a helyi önkormányzatot, valamint az illetékes vadőrt is, hogy hatáskörüknek megfelelően megtegyék a szükséges intézkedéseket.

Medvetámadás Szlovákiában: a fia szeme láttára marcangolta az apát a vadállat

Súlyos medvetámadás rázta meg Szlovákiát, amikor egy 57 éves férfire rontott rá egy nőstény medve az erdőben. A medvetámadás során az áldozat életét végül a fia mentette meg, aki kénytelen volt lelőni a vadállatot, hogy kiszabadítsa apját a marcangoló állat karmaiból.

Medve miatt kerültek életveszélybe magyar turisták a Székelykőnél

Két magyar turista életveszélyes helyzetbe került Székelykő térségében, Romániában, egy hegyi kirándulás során. A medve elől menekültek, majd egy meredek, nehezen megközelíthető sziklán rekedtek. A bajba jutott kirándulókat végül hegyimentők hozták le biztonságban.