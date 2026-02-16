Medvetámadás Szlovákiában: a fia szeme láttára marcangolta az apát a vadállat

Az áldozat fia elmondta, hogy apja a vadászkutyájával sétált az erdőben, amikor a nőstény medve rátámadt – a medvetámadás teljesen váratlanul érte őket. Az 57 éves férfi megpróbálta lelőni a vadat, de az hamarabb nekiesett, és mindketten lezuhantak egy lejtőn. A fiú látta a történteket, és azt, hogy a megvadult medve marcangolja az apját, ezért hogy megmentse, többször az állatra lőtt – közölte az MTI.

Medvetámadás Szlovákiában — az 57 éves férfit egy nőstény medve támadta meg, életét fia mentette meg, aki lelőtte az állatot Fotó:Illusztráció/Unplash

Medvetámadás Szlovákiában — 350 medve kilövéséről döntöttek a hatóságok

Miután a medve nem mozdult többé, a fiú segített súlyosan sérült apjának eljutni az autójukig, és elvitte a kórházba.

A támadás helyszínétől mintegy 200 méterre megtalálták a súlyosan sérült vadászkutyát is, amely röviddel később elpusztult.

A környéken egy medvebarlangot is felfedeztek. Szlovákiában nem ritkák a medvetámadások, de idén ez volt az első. A szlovák kormány tavaly áprilisban fogadott el egy indítványt 350 medve kilövéséről, és az ország nagy részén veszélyhelyzetet is bejelentettek a medvék jelenléte miatt.

Természetvédők és cseh egyetemek tudósai szerint Szlovákiában a vadon élő medvék száma jelenleg 1012-1275 között lehet.

