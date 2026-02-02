Sokkoló horrorgyilkosság: műanyag zsákba gyömöszölve találták meg egy nő holttestét

Meggyilkolták a nőt. Fekete zsákba rejtették a holttestet. Újabb horrorgyilkosság történt az Egyesült Államokban.

Meggyilkolták a nőt, majd zsákba gyömöszölték a maradványokat (illusztráció)

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Az eset New York egyik legsűrűbben lakott városrészében történt. A rendőrség 2026. február 1-jén reggel 9:38-kor érkezett a Borinquen Public Houses lakóépülethez, miután egy 911-es segélyhívás eszméletlen személyről számolt be.

Meggyilkoltak egy nőt, majd a maradványait egy zsákba tuszkolták

Egy New York-i társasház pincéjében a rendőrök egy felnőtt nő maradványait fedezték fel, egy fekete műanyag zsákba szorítva. A zsákot az épület elején, egy karbantartók által használt kis helyiség közelében találták meg, majd a pince területén azonosították a tartalmát. Szemtanúk szerint a zsák formája eleve gyanús volt, és az ott dolgozó karbantartók mozgása irányította rá a figyelmet.

Woman’s remains found stuffed in bag in NYC basement https://t.co/nCYFdLYyOW pic.twitter.com/TD0vx1zAut — New York Post (@nypost) February 2, 2026

A hatóságok emberölés gyanújával nyomoznak, az ügyet a rendőrség vizsgálja. A halál pontos okát a New York-i Főorvosszakértői Hivatal állapítja meg. A nyomozás során azt is vizsgálják, miként kerülhettek a maradványok az épület pincéjébe.

A környék lakói sokkolónak nevezték a felfedezést, és súlyos biztonsági hiányosságokra hívták fel a figyelmet. Többen attól tartanak, hogy az épület közös tereinek ellenőrzése nem megfelelő – számolt be a megrázó esetről a New York Post.

