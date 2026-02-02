Sokkoló horrorgyilkosság: műanyag zsákba gyömöszölve találták meg egy nő holttestét

Meggyilkolták a nőt. Fekete zsákba rejtették a holttestet. Újabb horrorgyilkosság történt az Egyesült Államokban.
Az eset New York egyik legsűrűbben lakott városrészében történt. A rendőrség 2026. február 1-jén reggel 9:38-kor érkezett a Borinquen Public Houses lakóépülethez, miután egy 911-es segélyhívás eszméletlen személyről számolt be.
Meggyilkoltak egy nőt, majd a maradványait egy zsákba tuszkolták
Egy New York-i társasház pincéjében a rendőrök egy felnőtt nő maradványait fedezték fel, egy fekete műanyag zsákba szorítva. A zsákot az épület elején, egy karbantartók által használt kis helyiség közelében találták meg, majd a pince területén azonosították a tartalmát. Szemtanúk szerint a zsák formája eleve gyanús volt, és az ott dolgozó karbantartók mozgása irányította rá a figyelmet.
A hatóságok emberölés gyanújával nyomoznak, az ügyet a rendőrség vizsgálja. A halál pontos okát a New York-i Főorvosszakértői Hivatal állapítja meg. A nyomozás során azt is vizsgálják, miként kerülhettek a maradványok az épület pincéjébe.
A környék lakói sokkolónak nevezték a felfedezést, és súlyos biztonsági hiányosságokra hívták fel a figyelmet. Többen attól tartanak, hogy az épület közös tereinek ellenőrzése nem megfelelő – számolt be a megrázó esetről a New York Post.
További sokkoló esetek:
Balatoni horror: feldarabolta nevelt lányát a doktor
1958 nyarán nem csak a strandolók lepték el a Balatont, hanem a rendőrök és a katonaság is. Egy neves orvos brutális gyilkosságot követett el nevelt lányával szemben és a feldarabolt test darabjai sorra bukkantak fel a magyar tenger környékén.
Horror Indiában, szadista módon ölte meg 20 éves szerelmét egy férfi
Egy 25 éves férfi megölte a 20 éves Darshithát egy szállodai szobában. A rendőrség szerint a gyilkosság előre kitervelt volt, a nőt féltékenységből, visszautasított házassági ajánlat miatt ölhette meg az elkövető – rejtélyes, különösen kegyetlen módszerrel.