Meghalt a világhírű cica – összetört a külügyminisztérium

Meghalt Palmerston, a fekete-fehér kandúr, akit 2016-ban fogadtak örökbe a londoni Battersea Dogs and Cats Home menhelyről, majd rövid időn belül a brit külügyminisztérium hivatalos „fő egerész”-e lett. A brit diplomácia macskája gyorsan a Westminster egyik legismertebb alakjává vált – írja a CNN.

Meghalt Palmerston – a brit diplomacska Londonból Bermudára költözött, ahol békésen hunyt el február 12-én Fotó: ALBERTO PEZZALI / NurPhoto

Meghalt Palmerston – mancsnyomos levéllel búcsúzott

A 19. századi külügyminiszterről és miniszterelnökről, Palmerston vikomtról elnevezett cica nemcsak az egereket tartotta kordában, hanem komoly online rajongótábort is kiépített — közel 100 ezer követő figyelte kalandjait.

A brit külügy legendás macskája 2020-ban, a Covid-járvány idején vonult vissza, hogy „több időt töltsön pihenéssel a reflektorfénytől távol”.

Egy tréfás, „mancsával aláírt” levélben búcsúzott kollégáitól.

Rivalizálás a Downing Streeten

Palmerston barátságos rivalizálást folytatott a brit politika másik híres macskájával, Larry, aki a londoni 10 Downing Street lakója. Larry az X-en mindössze ennyit írt egykori vetélytársáról: „Farewell old friend x”.

A két kandúr „diplomáciai csatározásai” rendszeresen bejárták a brit sajtót.

Bermuda, az utolsó állomás

2025-ben egy „tökéletes dorombolós szerep” csábította vissza Palmerstont a nyugdíjból: csatlakozott Bermuda új kormányzójához, Andrew Murdochhoz.

A brit diplomacska a fehér homokos tengerpartokon élvezte nyugdíjas éveit, ahol külföldi méltóságokat fogadott, pipacsokat osztott az emléknap előtt, és még jótékonysági akciókat is támogatott.

A beszámolók szerint Palmerston február 12-én hunyt el békésen. A Government House közleménye szerint „gyengéd természetű, csodálatos társ volt, akit nagyon fognak hiányolni”.

Öröksége nem vész el

Palmerston szolgálata alatt több egeret is elfogott, emellett több mint 3000 fontot gyűjtött össze a Battersea menhely javára. Nemcsak kiváló „kártevő-ellenőr”, hanem igazi közösségi figura is volt.

A brit diplomácia macskája örökre beírta magát a Westminster történetébe.

A Downing Street macskájának halálára készülnek

Larryt gyakran látni politikai eseményeken a brit miniszterelnök rezidenciája előtt.