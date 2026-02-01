Meglepő felfedezés: kiderült, hogy az emberi testben hol lehet a hosszú élet titka

Az öregedés ellen ígéretes megközelítést mutat be az a kutatás, amelyet Meng Wang vezettek. A kutatócsoport azt vizsgálta, miként lehetne a bélmikrobiomot – vagyis az emésztőrendszerben élő baktériumok összességét – arra „rávenni”, hogy olyan anyagokat termeljen, amelyek összefüggésbe hozhatók a hosszabb élettartammal és az egészségesebb öregedéssel.
Öregedés ellen a bélbaktériumok segítségével
A kutatók egy kolánsav nevű vegyületre fókuszáltak, amelyet a bélbaktériumok természetes módon is előállítanak.
Korábbi vizsgálatok már kimutatták, hogy ez az anyag képes meghosszabbítani az életet fonálférgekben és gyümölcslegyekben.
A mostani kutatás célja az volt, hogy ezt a hatást egy lépéssel közelebb vigyék a gyakorlati alkalmazáshoz.
A kísérletek során a bélbaktériumokat alacsony dózisú cefaloridin nevű antibiotikumnak tették ki. Ennek hatására a baktériumok jelentősen több kolánsavat kezdtek termelni. Azok a kísérleti állatok, amelyek megkapták ezt a kezelést, kimutathatóan tovább éltek, ami egyértelmű kapcsolatot mutatott a baktériumok által termelt anyag és a hosszabb élettartam között.
Ígéretes eredmények egereknél is
A módszert ezután egereken is tesztelték. A cefaloridin aktiválta azokat a géneket a bélbaktériumokban, amelyek a kolánsav előállításáért felelősek. Ennek hatására kedvező anyagcsere-változások indultak el:
- a hím egereknél nőtt a „jó” koleszterin szintje és csökkent a „rossz” koleszteriné
- a nőstény egereknél alacsonyabb inzulinszintet mértek
Ezek mind olyan tényezők, amelyek összefüggésbe hozhatók az egészségesebb öregedéssel.
A hosszú élet titka
A cefaloridin egyik legnagyobb előnye, hogy szájon át alkalmazva nem szívódik fel a véráramba. Ez azt jelenti, hogy képes befolyásolni a bélflórát anélkül, hogy közvetlenül hatna a szervezet többi részére, így csökkenthető a mellékhatások és a toxicitás kockázata.
A kutatók szerint ez a megközelítés hosszú távon új gyógyszerek fejlesztéséhez vezethet, amelyek nem közvetlenül az emberi sejteket célozzák, hanem a bélmikrobiomot „irányítják” arra, hogy az öregedés ellen ható, egészséget támogató molekulákat termeljen.
Bár az eredmények egyelőre kísérleti fázisban vannak, a szakemberek szerint ez a stratégia alapjaiban változtathatja meg azt, ahogyan az öregedés lassításáról és az egészséges életévek meghosszabbításáról gondolkodunk.
Az eredeti cikk a Science Daily oldalán jelent meg.
