Meglepő felfedezés: kiderült, hogy az emberi testben hol lehet a hosszú élet titka

Az öregedés ellen ígéretes megközelítést mutat be az a kutatás, amelyet Meng Wang vezettek. A kutatócsoport azt vizsgálta, miként lehetne a bélmikrobiomot – vagyis az emésztőrendszerben élő baktériumok összességét – arra „rávenni”, hogy olyan anyagokat termeljen, amelyek összefüggésbe hozhatók a hosszabb élettartammal és az egészségesebb öregedéssel.

Öregedés ellen: a bélbaktériumok lehetnek a hosszú élet kulcsai

Fotó: Christian Bowen / Unsplash

Öregedés ellen a bélbaktériumok segítségével

A kutatók egy kolánsav nevű vegyületre fókuszáltak, amelyet a bélbaktériumok természetes módon is előállítanak.

Korábbi vizsgálatok már kimutatták, hogy ez az anyag képes meghosszabbítani az életet fonálférgekben és gyümölcslegyekben.

A mostani kutatás célja az volt, hogy ezt a hatást egy lépéssel közelebb vigyék a gyakorlati alkalmazáshoz.

A kísérletek során a bélbaktériumokat alacsony dózisú cefaloridin nevű antibiotikumnak tették ki. Ennek hatására a baktériumok jelentősen több kolánsavat kezdtek termelni. Azok a kísérleti állatok, amelyek megkapták ezt a kezelést, kimutathatóan tovább éltek, ami egyértelmű kapcsolatot mutatott a baktériumok által termelt anyag és a hosszabb élettartam között.

Ígéretes eredmények egereknél is

A módszert ezután egereken is tesztelték. A cefaloridin aktiválta azokat a géneket a bélbaktériumokban, amelyek a kolánsav előállításáért felelősek. Ennek hatására kedvező anyagcsere-változások indultak el:

a hím egereknél nőtt a „jó” koleszterin szintje és csökkent a „rossz” koleszteriné

a nőstény egereknél alacsonyabb inzulinszintet mértek

Ezek mind olyan tényezők, amelyek összefüggésbe hozhatók az egészségesebb öregedéssel.

A hosszú élet titka

A cefaloridin egyik legnagyobb előnye, hogy szájon át alkalmazva nem szívódik fel a véráramba. Ez azt jelenti, hogy képes befolyásolni a bélflórát anélkül, hogy közvetlenül hatna a szervezet többi részére, így csökkenthető a mellékhatások és a toxicitás kockázata.

A kutatók szerint ez a megközelítés hosszú távon új gyógyszerek fejlesztéséhez vezethet, amelyek nem közvetlenül az emberi sejteket célozzák, hanem a bélmikrobiomot „irányítják” arra, hogy az öregedés ellen ható, egészséget támogató molekulákat termeljen.