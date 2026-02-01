Meglepő felfedezés: kiderült, hogy az emberi testben hol lehet a hosszú élet titka

Hírlevél
Új irányt vehet az öregedéskutatás egy friss tudományos felfedezés nyomán. Az öregedés ellen folytatott küzdelemben a kutatók most nem magát az emberi testet, hanem a bélrendszerben élő baktériumokat vették célba – meglepő eredménnyel.
hosszú életegészségöregedésbaktérium

Az öregedés ellen ígéretes megközelítést mutat be az a kutatás, amelyet Meng Wang vezettek. A kutatócsoport azt vizsgálta, miként lehetne a bélmikrobiomot – vagyis az emésztőrendszerben élő baktériumok összességét – arra „rávenni”, hogy olyan anyagokat termeljen, amelyek összefüggésbe hozhatók a hosszabb élettartammal és az egészségesebb öregedéssel.

Öregedés ellen: a bélbaktériumok lehetnek a hosszú élet kulcsai
Öregedés ellen: a bélbaktériumok lehetnek a hosszú élet kulcsai
Fotó: Christian Bowen / Unsplash

Öregedés ellen a bélbaktériumok segítségével

A kutatók egy kolánsav nevű vegyületre fókuszáltak, amelyet a bélbaktériumok természetes módon is előállítanak. 

Korábbi vizsgálatok már kimutatták, hogy ez az anyag képes meghosszabbítani az életet fonálférgekben és gyümölcslegyekben. 

A mostani kutatás célja az volt, hogy ezt a hatást egy lépéssel közelebb vigyék a gyakorlati alkalmazáshoz.

A kísérletek során a bélbaktériumokat alacsony dózisú cefaloridin nevű antibiotikumnak tették ki. Ennek hatására a baktériumok jelentősen több kolánsavat kezdtek termelni. Azok a kísérleti állatok, amelyek megkapták ezt a kezelést, kimutathatóan tovább éltek, ami egyértelmű kapcsolatot mutatott a baktériumok által termelt anyag és a hosszabb élettartam között.

Ígéretes eredmények egereknél is

A módszert ezután egereken is tesztelték. A cefaloridin aktiválta azokat a géneket a bélbaktériumokban, amelyek a kolánsav előállításáért felelősek. Ennek hatására kedvező anyagcsere-változások indultak el:

  • a hím egereknél nőtt a „jó” koleszterin szintje és csökkent a „rossz” koleszteriné
  • a nőstény egereknél alacsonyabb inzulinszintet mértek

Ezek mind olyan tényezők, amelyek összefüggésbe hozhatók az egészségesebb öregedéssel.

A hosszú élet titka

A cefaloridin egyik legnagyobb előnye, hogy szájon át alkalmazva nem szívódik fel a véráramba. Ez azt jelenti, hogy képes befolyásolni a bélflórát anélkül, hogy közvetlenül hatna a szervezet többi részére, így csökkenthető a mellékhatások és a toxicitás kockázata.

A kutatók szerint ez a megközelítés hosszú távon új gyógyszerek fejlesztéséhez vezethet, amelyek nem közvetlenül az emberi sejteket célozzák, hanem a bélmikrobiomot „irányítják” arra, hogy az öregedés ellen ható, egészséget támogató molekulákat termeljen.

Bár az eredmények egyelőre kísérleti fázisban vannak, a szakemberek szerint ez a stratégia alapjaiban változtathatja meg azt, ahogyan az öregedés lassításáról és az egészséges életévek meghosszabbításáról gondolkodunk.

Az eredeti cikk a Science Daily oldalán jelent meg.

További tartalmak:

Az unokázás lassíthatja a szellemi leépülést

Egy friss kutatás szerint a családi szerepeknek nemcsak érzelmi, hanem egészségügyi hasznuk is lehet. A kognitív hanyatlás lassulhat azoknál az idősebb felnőtteknél, akik aktívan részt vesznek unokáik gondozásában – derül ki egy új tudományos vizsgálatból.

Felfedezték a titkos gént, ami megállíthatja az öregedést

Régi vágya az emberiségnek az örök fiatalság elérése. Az öregedés ütemét azonban nemcsak a genetika vagy az életmód határozza meg, hanem egészen apró környezeti jelek is befolyásolják. Most egy olyan genetikai kapcsolót azonosítottak, amely szabályozza az élettartamot, és a környezet változásai is hatással vannak működésére.

 

