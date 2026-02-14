Szenzációs régészeti felfedezés: évszázados tévhitet döntöttek meg

A vizsgálat során 939 csontvázat elemeztek öt középkori temetőből Dánia területén. A kutatók kifejezetten a lepra és a tuberkulózis nyomait keresték, mivel ezek a betegségek akkoriban rettegettnek számítottak, és jellegzetes csontelváltozásokat hagytak hátra. A meglepő felfedezés átírhatja a történelmet – írja a Focus Online.

A meglepő felfedezésre csontvázak elemzése során jutották (illusztráció)

Fotó: Unsplash



A feltárt sírok ugyanis nem igazolják a korábbi elképzelést.

Sok sztereotípia él arról, hogy a középkorban a betegeket kirekesztették”

– mondta Vicki Rytoft Kristensen, a Dél-dániai Egyetem régésze.

A keresztény középkorban a temetkezési hely komoly jelentőséggel bírt: minél közelebb került valaki a templomhoz – vagy akár a templom falain belülre –, annál nagyobb megbecsülés övezte.

A dán kutatás szerint viszont semmilyen különbséget nem találtak a leprás vagy tuberkulózisos emberek és az egészségesek sírjainak elhelyezkedése között. Több fertőzött személyt is a templom közvetlen közelében, sőt belsejében temettek el.

A szakemberek szerint inkább a társadalmi státusz, nem pedig az egészségi állapot döntött.

Az új eredmények illeszkednek más európai vizsgálatokhoz is. A University College London kutatói korábban kimutatták, hogy a lepra már a korai középkorban jelen volt a közösségekben, anélkül hogy az érintetteket automatikusan kirekesztették volna.

A történészek szerint a középkorról alkotott sötét kép nagyban a pestisjárvány pusztításához köthető, amely milliók életét követelte Európában, és mély traumát hagyott maga után.

A friss kutatás tehát megkérdőjelezi a „sötét középkor” toposzát. Úgy tűnik, a betegek helyzete sokkal árnyaltabb volt, mint azt sokáig hitték – és a közösségek nem feltétlenül voltak olyan kegyetlenek, mint a későbbi korok emlékezete sugallja.

Meglepő felfedezés: ezek az ősi minták lehetnek a matematika legkorábbi nyomai

Ősi kerámiadíszítések adhatják a legkorábbi bizonyítékot arra, hogy az emberek már több ezer évvel az írás megjelenése előtt matematikai gondolkodást alkalmaztak – állítja egy friss tanulmány.

Megdöbbentő régészeti leletet találtak az ősemberek szokásairól

Egy friss régészeti kutatás meglepő részleteket tárt fel az ősemberek táplálkozásáról. Az eredmények szerint őseink már folytattak cápavadászatot 7000 évvel ezelőtt is, a vadállat húsának elfogyasztása céljából.