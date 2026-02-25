Történelmi pillanat: először született halott donor méhéből gyermek Nagy-Britanniában

A méhátültetés után fogant kisfiú, Hugo Powell császármetszéssel jött világra decemberben a londoni Queen Charlotte's and Chelsea Hospital falai között. 3,1 kilogrammal született – és egy orvosi áttörés élő bizonyítéka lett. Hugo édesanyja, Grace Bell egy ritka rendellenességgel, az úgynevezett Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser-szindrómával (MRKH) született, amelynek következtében a méh fejletlen vagy teljesen hiányzik, számolt be a Sky News.
Emlékszem, ahogy tinédzserként bementem a kórházi mosdóba, és kontrollálhatatlanul sírtam
– idézte fel. Akkor azt mondták neki: természetes úton soha nem lehet gyermeke. Párjával, Steve Powellel már kapcsolatuk elején őszintén beszélt erről. A pár eredetileg a béranyaság mellett döntött volna, ám végül csatlakoztak a méhtranszplantációs programhoz.
Hét órán át tartott a méhátültetés
Grace Bell 2024-ben esett át a hétórás, rendkívül összetett méhátültetési műtéten. Hónapokkal a beavatkozást követően megkezdődött a termékenységi kezelés – majd elérkezett a pillanat, amire évek óta vártak: Grace teherbe esett.
Amikor megtudtam, hogy várandós vagyok, zokogásban törtem ki
– mesélte a nő.
A kis Hugo születésekor Grace a férje kezét szorította a műtőben.
Amikor átemelték a függöny fölött, egyszerűen elöntöttek az érzelmek. Sírtam volna, de nem tudtam megszólalni
– mondta Steve Powell.
„Ez az élet legnagyobb ajándéka”
Grace minden nap gondol a donorára – arra a fiatal nőre, akinek családja a tragédia közepette is az életet választotta.
Nincsenek szavak, amelyekkel eléggé meg tudnám köszönni, amit értem tett. Az ő önzetlensége miatt válhattam édesanyává.
– magyarázta elérzékenyülten.
A donor családja közleményben reagált: „Lányunk elvesztése felfoghatatlan fájdalom. Mégis vigaszt jelent, hogy utolsó döntése tiszta nagylelkűség volt.” Az elhunyt nő öt másik szervét négy ember kapta meg – több életet is megmentve.
Professzorról kapta az újszülött a nevét
Hugo a Richard középső nevet is megkapta a program klinikai vezetője, Richard Smith professzor tiszteletére, aki azon dolgozik a Womb Transplant UK élén, hogy az eljárás minél jobban elterjedjen. A professzor jelen volt a szülésnél is.
Amikor megtudtam, hogy rólam nevezik el a gyermeket, könny szökött a szemembe
– vallotta be meghatottan.
Ritka, de egyre gyakoribb csoda
Világszerte eddig nagyjából 25-30 baba született elhunyt donor méhének átültetését követően. Európában mindössze két hasonló esetről számoltak be korábban. Az Egyesült Királyságban tavaly született az első gyermek élő donoros méhtranszplantáció után – ám Hugo az első, aki elhunyt donor szervével jött világra.
A beültetett méhet a jövőben eltávolítják, ha a család úgy dönt, hogy nem vállal több gyereket. Ennek oka, hogy az édesanyának addig folyamatosan immunrendszert gyengítő gyógyszereket kell szednie.
Egyszerűen csoda. Soha nem hittem volna, hogy ez lehetséges. Életemben nem voltam még ilyen boldog
– mondta Grace Bell.
