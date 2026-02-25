Történelmi pillanat: először született halott donor méhéből gyermek Nagy-Britanniában

A méhátültetés után fogant kisfiú, Hugo Powell császármetszéssel jött világra decemberben a londoni Queen Charlotte's and Chelsea Hospital falai között. 3,1 kilogrammal született – és egy orvosi áttörés élő bizonyítéka lett. Hugo édesanyja, Grace Bell egy ritka rendellenességgel, az úgynevezett Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser-szindrómával (MRKH) született, amelynek következtében a méh fejletlen vagy teljesen hiányzik, számolt be a Sky News.

Hugo Powell az első angol kisfiú, aki egy halott donortól kapott méhátültetésnek köszönhetően született – Fotó: pexels.com / illusztráció

Emlékszem, ahogy tinédzserként bementem a kórházi mosdóba, és kontrollálhatatlanul sírtam

– idézte fel. Akkor azt mondták neki: természetes úton soha nem lehet gyermeke. Párjával, Steve Powellel már kapcsolatuk elején őszintén beszélt erről. A pár eredetileg a béranyaság mellett döntött volna, ám végül csatlakoztak a méhtranszplantációs programhoz.

Hét órán át tartott a méhátültetés

Grace Bell 2024-ben esett át a hétórás, rendkívül összetett méhátültetési műtéten. Hónapokkal a beavatkozást követően megkezdődött a termékenységi kezelés – majd elérkezett a pillanat, amire évek óta vártak: Grace teherbe esett.

Amikor megtudtam, hogy várandós vagyok, zokogásban törtem ki

– mesélte a nő.

A kis Hugo születésekor Grace a férje kezét szorította a műtőben.

Amikor átemelték a függöny fölött, egyszerűen elöntöttek az érzelmek. Sírtam volna, de nem tudtam megszólalni

– mondta Steve Powell.

„Ez az élet legnagyobb ajándéka”

Grace minden nap gondol a donorára – arra a fiatal nőre, akinek családja a tragédia közepette is az életet választotta.

Nincsenek szavak, amelyekkel eléggé meg tudnám köszönni, amit értem tett. Az ő önzetlensége miatt válhattam édesanyává.

– magyarázta elérzékenyülten.

A donor családja közleményben reagált: „Lányunk elvesztése felfoghatatlan fájdalom. Mégis vigaszt jelent, hogy utolsó döntése tiszta nagylelkűség volt.” Az elhunyt nő öt másik szervét négy ember kapta meg – több életet is megmentve.

Professzorról kapta az újszülött a nevét

Hugo a Richard középső nevet is megkapta a program klinikai vezetője, Richard Smith professzor tiszteletére, aki azon dolgozik a Womb Transplant UK élén, hogy az eljárás minél jobban elterjedjen. A professzor jelen volt a szülésnél is.

Amikor megtudtam, hogy rólam nevezik el a gyermeket, könny szökött a szemembe

– vallotta be meghatottan.