Meleg víz fogyasztása éhgyomorra: csodaszer vagy újabb internetes átverés?

A meleg víz fogyasztása elsősorban hidratál – és ez az egyik legfontosabb élettani hatása. A megfelelő folyadékbevitel támogatja a szervek működését, segíti az ízületek kenését, szabályozza a testhőmérsékletet és hozzájárul a sejtek optimális működéséhez – írja a HuffPost.

Meleg víz fogyasztása és emésztés – mit mondanak az orvosok?

Orvosok szerint azonban teljesen mindegy, hogy valaki hideg vizet, szobahőmérsékletű vizet vagy langyos vizet iszik – a hidratálás szempontjából mindegyik hatékony.

A meleg víz emésztésre gyakorolt hatása részben valós jelenségen alapul. A gasztroenterológusok szerint a meleg folyadékok ellazíthatják a gyomor-bélrendszer záróizmait, és serkenthetik az úgynevezett gasztrokolikus reflexet.

Ez azt jelenti, hogy a reggeli folyadékfogyasztás – legyen az víz vagy akár kávé – elősegítheti a székletürítést.

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni: nem kizárólag a meleg víz képes erre. A gyomor kitágulása önmagában is jelzést küld a bélrendszernek, így a reggeli langyos víz éhgyomorra nem rendelkezik különleges, egyedi hatással.

Meleg víz ívás és fogyás – működik?

Sokan hisznek abban, hogy a meleg víz fogyasztása fogyás céljából felgyorsítja az anyagcserét vagy „méregteleníti” a szervezetet. A szakértők azonban egyértelműek: nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a forró víz önmagában zsírégető hatással bírna.

A fogyás kulcsa továbbra is az energiamérleg – vagyis a bevitt és az elégetett kalóriák egyensúlya.

Természetesen, ha valaki cukros üdítők helyett vizet iszik – legyen az hideg vagy meleg – az csökkentheti a napi kalóriabevitelt, ami hosszú távon segítheti a testsúlycsökkentést. De ez nem a hőmérséklet érdeme.

Méregtelenít a meleg víz?

Nincs bizonyíték arra, hogy a meleg víz különleges módon fokozná ezt a folyamatot. A megfelelő folyadékbevitel támogatja a veseműködést — de ez igaz hideg víz esetén is.

Akkor érdemes meleg vizet inni?

Ha önnek a meleg víz fogyasztása reggel nyugtató, segít a napi rutin elindításában, vagy egyszerűen kellemesebb érzést ad, akkor nyugodtan folytassa ezt a szokást. A meleg italoknak lehet relaxáló, stresszcsökkentő hatásuk, ami közvetetten jótékony lehet.