100 éves melegrekord dőlt meg Grönlandon

Melegrekord Grönland fővárosában: 109 éves csúcs – A tájékoztatás szerint Nuukban a 2026 januári havi középhőmérséklet 0,1 Celsius-fok volt, ami 7,8 fokkal haladja meg az elmúlt harminc év átlagát. Ez az érték 1,4 fokkal magasabb az eddigi januári rekordnál, amelyet 1917-ben regisztráltak. Az idei január legmelegebb napján 11,3 Celsius-fokot mértek.

Melegrekord Grönland: Lakóövezet házai és a tengeren úszó jégtáblák láthatók Nuuk partvidékén, Grönlandon, 2026. január 29-én. Grönland fővárosa, Nuuk a történetének legmelegebb januárját produkálta

Fotó: INA FASSBENDER / AFP

Megdőlt a melegrekord Grönlandon

A DMI közölte: Grönland déli csücskétől a nyugati partig, mintegy 2000 kilométeres szakaszon dőltek meg a havi hőmérsékleti rekordok. A Disko-öbölben fekvő Ilulissat városában a januári átlaghőmérséklet mínusz 1,6 fok volt, ami 1,3 fokkal haladta meg az 1929-es rekordot, és 11 fokkal volt magasabb a sokéves átlagnál.

Egy 2026. február 1-jén készült fotó Karl Joregn halászhajójának nyomát mutatja a jéggel borított fjordvízben Sarfannguit közelében, Sisimiut közelében, Grönlandon. Grönland fővárosában, Nuukban minden idők legmelegebb januárját regisztrálták – megdöntve egy 109 éves rekordot –, miközben a hőmérséklet az északi-sarki sziget nyugati partján az egekbe szökött – közölte a Dán Meteorológiai Intézet 2026. február 16-án

Fotó: INA FASSBENDER / AFP

A meteorológiai intézet szakértői hangsúlyozták: bár előfordul, hogy rövidebb időre melegebb levegő éri el a szigetet, az idei januári időjárás szokatlanul hosszú ideig tartott és rendkívül nagy területet érintett. Martin Olesen klimatológus szerint:

Ez világos jele annak, hogy valami változóban van.

Korábbi kutatások alapján az Északi-sarkvidék 1979 óta négyszer gyorsabban melegszik, mint a Föld többi térsége. Erre jutott egy 2022-ben a Nature tudományos folyóiratban közzétett tanulmány is.

Az MTI tájékoztatása.

További tartalmak:

A tudósok egyre konkrétabb adatokat közölnek az idei globális hőmérsékletről. A 2025-ös év előkelő helyet foglal el a melegrekordok sorában – és a jövőre vonatkozó jóslatok sem jobbak.

Grönland nem csupán a Föld legnagyobb szigete, hanem egy valóságos geológiai kincsesbánya, amely alapjaiban rajzolhatja át a világgazdaság térképét. A vastag jégréteg alatt a legmodernebb technológiákhoz nélkülözhetetlen ritkaföldfémek és hatalmas olajkészletek rejtőznek. A tudósok azonban figyelmeztetnek: a grönlandi kincsek megszerzése végzetes láncreakciót indíthat el.