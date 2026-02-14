Mellrák kockázat csökkentése – nem csak a genetika számít

A szakértők szerint a mellrák kockázat csökkentése nem egyetlen nagy döntésen múlik, hanem apró, következetes lépéseken. Az alábbi hat területen tehetsz a legtöbbet az egészségedért – írja a Focus.

A mellrák kockázat csökkentése érdekében kiemelten fontos a rendszeres önvizsgálat és a szűrővizsgálatokon való részvétel Fotó: JULIEN TROMEUR/SCIENCE PHOTO LIB / JTO

Mellrák kockázat csökkentése életmóddal — ez a 6 legfontosabb terület

1. Testsúlykontroll és mediterrán étrend

Különösen menopauza után a túlsúly az egyik legerősebb kockázati tényező. A zsírszövet ösztrogént termel, amely serkenti az emlőszövet növekedését. Már 5 BMI-pont emelkedés is 12–20 százalékkal növelheti a mellrák esélyét, súlyos elhízás esetén pedig 50–70 százalékkal is magasabb lehet a kockázat.

Mit tehetsz?

kiegyensúlyozott, növényi alapú táplálkozás

mediterrán étrend követése

rostban gazdag ételek, hüvelyesek, diófélék

vörös és feldolgozott húsok csökkentése

feldolgozott élelmiszerek kerülése

2. Rendszeres testmozgás

A rendszeres testmozgás nemcsak a testsúly kontrolljában segít, hanem csökkenti a gyulladásos folyamatokat és kedvezően befolyásolja a hormonális egyensúlyt is. Menopauza után akár 20–42 százalékkal is mérsékelheti a kockázatot.

Ajánlás:

heti legalább 150 perc közepes intenzitású mozgás

heti 1–2 alkalommal erősítő edzés

séta, úszás, kerékpár vagy bármilyen sport

3. Alkohol kerülése

Az alkohol sejtméreg. Már napi egy pohár bor vagy sör is 7–10 százalékkal növelheti a mellrák kockázatát.

Biztonságosabb választás:

teljes absztinencia

legfeljebb napi 10 gramm tiszta alkohol

több alkoholmentes nap hetente

4. Dohányzás abbahagyása

A tinédzserkorban elkezdett dohányzás akár 70 százalékkal is növelheti a későbbi mellrák kockázatát. A dohányfüst rákkeltő anyagai károsítják a sejtek genetikai állományát.

Fontos: soha nem késő leszokni. Minél korábban hagyod abba, annál gyorsabban csökken a kockázat.

5. Hormonpótló terápia tudatos mérlegelése

A menopauza tüneteinek enyhítésére alkalmazott hormonpótló terápia (HRT) enyhén növelheti a mellrák esélyét, bár a modern, bioidentikus hormonok esetében a rizikó alacsonyabb, mint korábban gondolták.

Lényeges: a hormonpótló terápia megkezdése előtt elengedhetetlen az egyéni kockázatfelmérés, hogy az orvos és a páciens közösen mérlegelhesse az előnyöket és a lehetséges veszélyeket. A kezelést érdemes időben korlátozottan alkalmazni, a lehető legalacsonyabb hatásos dózis mellett. Hormonkezelés alatt pedig különösen fontos a rendszeres mellrákszűrés, hogy az esetleges elváltozásokat minél korábbi stádiumban lehessen felismerni.