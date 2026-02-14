Mellrák kockázat csökkentése – nem csak a genetika számít

A szakértők szerint a mellrák kockázat csökkentése nem egyetlen nagy döntésen múlik, hanem apró, következetes lépéseken. Az alábbi hat területen tehetsz a legtöbbet az egészségedért – írja a Focus.
Mellrák kockázat csökkentése életmóddal — ez a 6 legfontosabb terület
1. Testsúlykontroll és mediterrán étrend
Különösen menopauza után a túlsúly az egyik legerősebb kockázati tényező. A zsírszövet ösztrogént termel, amely serkenti az emlőszövet növekedését. Már 5 BMI-pont emelkedés is 12–20 százalékkal növelheti a mellrák esélyét, súlyos elhízás esetén pedig 50–70 százalékkal is magasabb lehet a kockázat.
Mit tehetsz?
- kiegyensúlyozott, növényi alapú táplálkozás
- mediterrán étrend követése
- rostban gazdag ételek, hüvelyesek, diófélék
- vörös és feldolgozott húsok csökkentése
- feldolgozott élelmiszerek kerülése
2. Rendszeres testmozgás
A rendszeres testmozgás nemcsak a testsúly kontrolljában segít, hanem csökkenti a gyulladásos folyamatokat és kedvezően befolyásolja a hormonális egyensúlyt is. Menopauza után akár 20–42 százalékkal is mérsékelheti a kockázatot.
Ajánlás:
- heti legalább 150 perc közepes intenzitású mozgás
- heti 1–2 alkalommal erősítő edzés
- séta, úszás, kerékpár vagy bármilyen sport
3. Alkohol kerülése
Az alkohol sejtméreg. Már napi egy pohár bor vagy sör is 7–10 százalékkal növelheti a mellrák kockázatát.
Biztonságosabb választás:
- teljes absztinencia
- legfeljebb napi 10 gramm tiszta alkohol
- több alkoholmentes nap hetente
4. Dohányzás abbahagyása
A tinédzserkorban elkezdett dohányzás akár 70 százalékkal is növelheti a későbbi mellrák kockázatát. A dohányfüst rákkeltő anyagai károsítják a sejtek genetikai állományát.
Fontos: soha nem késő leszokni. Minél korábban hagyod abba, annál gyorsabban csökken a kockázat.
5. Hormonpótló terápia tudatos mérlegelése
A menopauza tüneteinek enyhítésére alkalmazott hormonpótló terápia (HRT) enyhén növelheti a mellrák esélyét, bár a modern, bioidentikus hormonok esetében a rizikó alacsonyabb, mint korábban gondolták.
Lényeges: a hormonpótló terápia megkezdése előtt elengedhetetlen az egyéni kockázatfelmérés, hogy az orvos és a páciens közösen mérlegelhesse az előnyöket és a lehetséges veszélyeket. A kezelést érdemes időben korlátozottan alkalmazni, a lehető legalacsonyabb hatásos dózis mellett. Hormonkezelés alatt pedig különösen fontos a rendszeres mellrákszűrés, hogy az esetleges elváltozásokat minél korábbi stádiumban lehessen felismerni.
6. Szűrővizsgálatok és önvizsgálat
Korai stádiumban a gyógyulási arány legalább 85 százalék. Az éves nőgyógyászati vizsgálat és az 50–75 év közötti mammográfiás szűrés kulcsfontosságú.
Az „emlő önvizsgálat lépésről lépésre” elsajátítása segíthet a korai elváltozások felismerésében. Ha csomót vagy szokatlan változást tapasztalsz, fordulj orvoshoz — a csomó nem jelent automatikusan daganatot, de kivizsgálást igényel.
Forradalmi áttörés a mellrák gyógyításában – ez mindent megváltoztat
Biztató eredmények születtek az Enhertu nevű szer alkalmazásával, amely a mellrák agresszív formáiban is hatékony lehet. A klinikai vizsgálatok szerint a gyógyszer jelentősen csökkenti az invazív rákos sejtek jelenlétét a műtét utáni időszakban, miközben a mellékhatások is enyhébbek, mint a hagyományos kemoterápiánál.
Ezek az olajok megnövelhetik a mellrák kialakulásának esélyét
Egy rákkutató szerint az egyik leggyakrabban használt olajok összetevője hozzájárulhat a mellrák kialakulásához. A friss amerikai kutatás eredményeit egereken végzett kísérletek és emberi vérminták egyaránt alátámasztják. A szakértők szerint nem pánikra, hanem tudatosabb választásra van szükség.