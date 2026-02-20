Lopott mentőautóval hajtott a belbiztonság egy épületébe, majd fel akarta gyújtani a járművet

2026. február 19-én, szerda éjszaka az Egyesült Államokban, Idaho állam Meridian városában egy ismeretlen férfi ellopott egy mentőautót a St. Luke’s kórház elől, majd azzal egy közeli irodaházba hajtott. A rendőrség szerint az elkövető szándékosan törte át az épület üvegajtaját, amely többek között a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) irodáinak is helyet ad.

Lopott mentőautóval törte be az iroda épületét, melyben a Belbiztonsági Minisztérium irodái is találhatók

Fotó: KTVB / YouTube / képkivágás

Lopott mentőautóval hajtott végre támadást az elkövető

A hatóságok közlése szerint a gyanúsított nagy sebességgel hajtott át a parkolón, majd a még járó motorral hagyta a járművet az épület előcsarnokában. Ezután benzines kannákat vett elő, amelyeket előre elrejtett a közelben, és lelocsolta velük a mentőautót. A rendőrfőnök tájékoztatása alapján az elkövetőt a kiérkező egységek zavarták meg, így nem tudta felgyújtani a járművet.

Nagy sebességgel hajtott át a parkolón, majd még járó motorral hagyta a járművet az épület előcsarnokában

Fotó: KTVB / YouTube / képkivágás

Személyi sérülés nem történt, a gyanúsított azonban elmenekült, személyleírást egyelőre nem hoztak nyilvánosságra. A hatóságok szerint az eset egyértelműen erőszakos cselekménynek minősül, amely komoly veszélyt jelentett volna az épületben tartózkodókra és az elsőként kiérkező mentő- és rendvédelmi egységekre.

A rendőrök hamar a helyszínre értek, de a támadó elmenekült – hajtóvadászat indul

Fotó: KTVB / YouTube / képkivágás

Az ügy kivizsgálását a Meridiani Rendőrkapitányság vezeti az FBI és a DHS bevonásával – számolt be az esetről a New York Post.

A nyomozók nem zárják ki, hogy az incidens összefüggésben állhat az Egyesült Államokban zajló, belbiztonsággal és bevándorlással kapcsolatos feszültségekkel.

További tartalmak:

Döbbenetes jelenet zajlott le fényes nappal egy forgalmas londoni utcán. Az ékszerbolt rablás Richmond városrészben történt, ahol kalapáccsal felfegyverzett támadók törtek be egy családi vállalkozásként működő üzletbe.

2020 júniusában valaki ellopott egy mentőautót, majd összetörte és az út szélén hagyta.