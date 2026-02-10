Merz kórházba került – súlyos, ami történt

Kórházba szállították Friedrich Merz német kancellár 65 éves feleségét, Charlotte Merzet, miután kerékpározás közben elesett. Erről február 10-én, kedden számolt be a Tagesspiegel a DPA német hírügynökségre hivatkozva.

Friedrich Merz német kancellár.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Elesett Merz felesége, a kancellár végig mellette maradt

A beszámoló szerint Charlotte Merz férjével, Friedrich Merz kancellárral közösen biciklizett Arnsbergben, Sauerland térségében, Észak-Rajna–Vesztfália tartományban, amikor elesett. Az eset után kórházba vitték.

A baleset még február 7-én, szombat délután történt. A lap hangsúlyozza, hogy Merz felesége megfelelő védőfelszerelést viselt, így nem szenvedett súlyos sérüléseket. A kancellár végig mellette maradt a kórházi tartózkodás ideje alatt, Charlotte Merzet később hazaengedték.

A történtek másnapján Friedrich Merz egyedül indult kerékpártúrára. Az út során megállt egyik kedvenc kávézójánál, ahol megivott egy sört.