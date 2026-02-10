Merz kórházba került – súlyos, ami történt

Hírlevél
1 órája
Biciklibaleset miatt kórházba szállították Friedrich Merz német kancellár feleségét, Charlotte Merzet. A politikus végig elkísérte feleségét az egészségügyi intézményben, ahonnan később hazaengedték, mivel nem szenvedett súlyos sérüléseket.
Kórházba szállították Friedrich Merz német kancellár 65 éves feleségét, Charlotte Merzet, miután kerékpározás közben elesett. Erről február 10-én, kedden számolt be a Tagesspiegel a DPA német hírügynökségre hivatkozva.

Friedrich Merz német kancellár is támogatja Weber tervét a vétójog elvételére
Friedrich Merz német kancellár.
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Elesett Merz felesége, a kancellár végig mellette maradt

A beszámoló szerint Charlotte Merz férjével, Friedrich Merz kancellárral közösen biciklizett Arnsbergben, Sauerland térségében, Észak-Rajna–Vesztfália tartományban, amikor elesett. Az eset után kórházba vitték.

A baleset még február 7-én, szombat délután történt. A lap hangsúlyozza, hogy Merz felesége megfelelő védőfelszerelést viselt, így nem szenvedett súlyos sérüléseket. A kancellár végig mellette maradt a kórházi tartózkodás ideje alatt, Charlotte Merzet később hazaengedték.

A történtek másnapján Friedrich Merz egyedül indult kerékpártúrára. Az út során megállt egyik kedvenc kávézójánál, ahol megivott egy sört.

 

