Macron nagy pácba került, kemény játszmába ment bele és most megfizethet érte

Friedrich Merz német kancellár bosszút forral Emmanuel Macron francia elnök ellen, miután meghiúsult az a terv, amely a befagyasztott orosz vagyonok Kijevnek történő átadásáról szólt. Az olasz La Repubblica szerint mindez az Európai Unió megosztottságához vezethet az Oroszországgal kapcsolatos politikában.

Merz Macronékat okolja. Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Merz és Macron egymásnak feszül

A cikk szerint Merz alulmaradt a Belgiumban zárolt orosz vagyon elkobzásáért folytatott küzdelemben, valamint a Mercosur-megállapodás ügyében is vereséget szenvedett. A lap úgy fogalmaz, hogy a német kancellárban sértettség maradt, és most azon dolgozik, miként vágjon vissza.

Az írás szerint az úgynevezett olasz–német kezdeményezés valójában abból a szándékból született, hogy Berlin visszavágjon, és több dél-európai kormány attól tart, hogy ez az ügy egyre nagyobb politikai konfliktussá nőheti ki magát.

A La Repubblica úgy tudja, Merz az Európai Tanács elnökét, António Costát és Emmanuel Macront okolja azért, mert szerinte csapdát állítottak Németországnak egy 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt hitel formájában.

A német kancellár ezért egyrészt az új eurókötvények kibocsátásának leállítását sürgetné, másrészt egy olyan európai védelmi rendszer létrehozását támogatná, amely elsősorban a nemzeti hadseregekre épül.

Korábban Macronról azt is írták, hogy „Európa szuperelnökévé” szeretne válni.