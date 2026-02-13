Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter magyarázkodik a drogos buli miatt

Hűha!

A kis huncut: lelepleződött Zelenszkij perverz fantáziája – erről álmodozik

friedrich merz

Macron nagy pácba került, kemény játszmába ment bele és most megfizethet érte

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az olasz La Repubblica szerint Friedrich Merz német kancellár komoly sérelmeket halmozott fel Emmanuel Macronnal szemben, miután meghiúsult a befagyasztott orosz vagyon Kijevnek történő átadása. A vita az eurókötvények, az ukrán hitel és az európai védelempolitika kérdésében akár az Európai Unió megosztottságához is vezethet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
friedrich merzmacroneurópai unióoroszország

Friedrich Merz német kancellár bosszút forral Emmanuel Macron francia elnök ellen, miután meghiúsult az a terv, amely a befagyasztott orosz vagyonok Kijevnek történő átadásáról szólt. Az olasz La Repubblica szerint mindez az Európai Unió megosztottságához vezethet az Oroszországgal kapcsolatos politikában.

merz
Merz Macronékat okolja. Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Merz és Macron egymásnak feszül

A cikk szerint Merz alulmaradt a Belgiumban zárolt orosz vagyon elkobzásáért folytatott küzdelemben, valamint a Mercosur-megállapodás ügyében is vereséget szenvedett. A lap úgy fogalmaz, hogy a német kancellárban sértettség maradt, és most azon dolgozik, miként vágjon vissza.

Az írás szerint az úgynevezett olasz–német kezdeményezés valójában abból a szándékból született, hogy Berlin visszavágjon, és több dél-európai kormány attól tart, hogy ez az ügy egyre nagyobb politikai konfliktussá nőheti ki magát.

A La Repubblica úgy tudja, Merz az Európai Tanács elnökét, António Costát és Emmanuel Macront okolja azért, mert szerinte csapdát állítottak Németországnak egy 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt hitel formájában.

A német kancellár ezért egyrészt az új eurókötvények kibocsátásának leállítását sürgetné, másrészt egy olyan európai védelmi rendszer létrehozását támogatná, amely elsősorban a nemzeti hadseregekre épül.

Korábban Macronról azt is írták, hogy „Európa szuperelnökévé” szeretne válni.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!