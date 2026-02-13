Atombombákról tárgyal Macron és Merz

A német kancellár, Friedrich Merz bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdett Emmanuel Macron francia elnökkel az európai nukleáris elrettentés kérdéséről.
Friedrich Merz Macronnal tárgyal az európai nukleáris elrettentésről
„Megkezdtem a megbeszéléseket Emmanuel Macron francia elnökkel az európai nukleáris elrettentésről” – mondta Merz a 62. Müncheni Biztonsági Konferencia megnyitóján Németországban.
