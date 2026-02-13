Atombombákról tárgyal Macron és Merz

Hírlevél
A német kancellár, Friedrich Merz bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdett Emmanuel Macron francia elnökkel az európai nukleáris elrettentés kérdéséről.
Friedrich Merz német kancellár kijelentette, hogy megkezdte az egyeztetéseket Emmanuel Macron francia elnökkel az európai nukleáris elrettentés kérdéséről.

Atomütőkártya Európában? Merz már Macronnal egyeztet
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Friedrich Merz Macronnal tárgyal az európai nukleáris elrettentésről

„Megkezdtem a megbeszéléseket Emmanuel Macron francia elnökkel az európai nukleáris elrettentésről” – mondta Merz a 62. Müncheni Biztonsági Konferencia megnyitóján Németországban.

